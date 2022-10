entreprises

Décarbonation, innovation, supply chain, croissance et transition énergétique



Exceptionnelle par son envergure et les personnalités, experts et ambassadeurs qui se mobilisent sur place, l’édition 2022, sera l'évènement à ne pas manquer. Un rendez-vous unique dédié aux professionnels et amoureux du verre et du packaging.





Programme :



- Une exposition de flacons de parfums

- 4 problématiques mises à l’honneur abordant des thématiques diverses et variées sur des sujets d’actualité comme :



TABLE 1 > RSE - La décarbonation de l’industrie verrière

Cabinet Celsian : Dr. Corinne Claireaux - Scientifique du verre | Directeur d'académie

: Dr. Corinne Claireaux - Scientifique du verre | Directeur d'académie Pochet du Courval : Benoît Marszalek - Directeur des opérations du pôle flaconnage

: Benoît Marszalek - Directeur des opérations du pôle flaconnage Verescence : Frédéric Rougevin-Baville - Responsable de l'élaboration Verre Groupe

: Frédéric Rougevin-Baville - Responsable de l'élaboration Verre Groupe SGD Pharma : François Deblock - Directeur de l'élaboration Verre

: François Deblock - Directeur de l'élaboration Verre Saverglass : Frédéric Dupuis - Directeur Recherche et Développement

TABLE 2 > Trio gagnant d’une fabrication responsable (3R : réduire, réutiliser, recycler)

Groupe Pochet : Isabelle Lallemant - Directeur du marketing international, de l'innovation et de la RSE

: Isabelle Lallemant - Directeur du marketing international, de l'innovation et de la RSE Verescence : Samuel Joachim - Directeur Innovation et développement de nouveaux produits (INPD)

: Samuel Joachim - Directeur Innovation et développement de nouveaux produits (INPD) Somobresle : Stéphane Franconville - Président de MG Group

: Stéphane Franconville - Président de MG Group MMB Volum-e : France Desjonquères - Président Directeur Général

: France Desjonquères - Président Directeur Général Mission Rev3 : Frédéric Motte - Président & Conseiller régional Hauts de France délégué à la Transformation Economique

TABLE 3 > Empreinte carbone et supply-chain

MG Group : Stéphane Franconville - Président

: Stéphane Franconville - Président Vallaquage : Valérie Tellier - Présidente du Groupe ValFi & Présidente de La Glass Vallée

: Valérie Tellier - Présidente du Groupe ValFi & Présidente de La Glass Vallée Megaverre : Christophe Gosmant - Président

: Christophe Gosmant - Président Transports Mettelle : Christian Mettelle - Président

: Christian Mettelle - Président Zignago Vetro Brosse : Sébastien Guche - Directeur Supply-chain

TABLE 4 > Croissance et transition énergétique

BPI : Massimiliano Picciani – Direction innovation - Responsable sectoriel Ecotechnologies bas carbone

: Massimiliano Picciani – Direction innovation - Responsable sectoriel Ecotechnologies bas carbone Crédit Agricole Seine-Normandie : Arnaud Verhasselt - Directeur du centre d’affaires des entreprises de Rouen-Dieppe

: Arnaud Verhasselt - Directeur du centre d’affaires des entreprises de Rouen-Dieppe Caisse d’Epargne de Normandie : Bruno Bossé - Directeur du Marché des entreprises et de l’économie sociale

: Bruno Bossé - Directeur du Marché des entreprises et de l’économie sociale MMB Volum-e : France Desjonquères - Président Directeur Général

: France Desjonquères - Président Directeur Général Waltersperger : Stéphanie Tourres - Président



Avec le concours du Cabinet CELSIAN partenaire de la soirée

"Créer, réinventer, innover sont les défis quotidiens des acteurs du flaconnage de luxe pour satisfaire les consommateurs. Cette année, proclamée année internationale du verre par l’ONU, La Glass Vallée a voulu marquer les esprits en créant son évènement ouvert à toutes les initiatives de l’ensemble de ses membres, clients et fournisseurs. Une édition exceptionnelle pour construire l’avenir, échanger sur les nouveaux défis de demain" commente Valérie Tellier, Présidente de La Glass Vallée.

Infos pratiques et chiffres clés 2022

Dates : Jeudi 24 novembre 2022, à partir de 17h

Lieu : Cloud Business Center - 10 bis Rue du 4 septembre - 75002 Paris

A propos de La Glass Vallée



La Glass Vallée est une association de loi 1901 qui produit plus de 70% de la production mondiale de flacons de luxe en verre pour la parfumerie, les spiritueux et la cosmétique avec également une production de flacons et de tubes pour les marchés de la pharmacie et de la parapharmacie.

La Glass Vallée fédère 70 entreprises et de 7 500 à 10 000 salariés spécialisés. Ce réseau et ses savoir-faire, fruits d’une tradition de plusieurs siècles de la maitrise du verre, lui permettent de proposer dans le monde entier aux plus grands noms de la parfumerie, de la cosmétique et des spiritueux une offre globale qui s’inscrit dans la tradition du luxe « made in France ».



