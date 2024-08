entreprises



Créée début 2014, SAYSE est un "Pure Player" SD-WAN (Software Defined Wide Area Network ou Réseau Privé Etendu Défini par Logiciel). SAYSE est un acteur important de la French Tech en tant que leader et Pionnier Européen du SD-WAN, face à une de concurrence américaine et indienne.



Le SD-WAN est une solution innovante de gestion des réseaux privés et d’Accès à Internet des Entreprises qui marque une rupture avec les précédentes technologies, en alliant plus de performance, plus de sécurité, plus de disponibilité, tout en s'affranchissant des contraintes d'un seul réseau opérateur propriétaire et en utilisant au mieux la totalité des moyens de télécommunication disponibles dans les "trottoirs" en bas des entreprises.





"SAYSE bénéficie d'une expérience inégalée dans le déploiement de solutions SD-WAN en Europe, avec plus de 100 réseaux multi-établissements migrés l’année dernière.



Notre solution est plébiscitée par un nombre en forte croissance de clients qui y voient le meilleur moyen de fiabiliser leurs accès réseaux, améliorer leurs performances et diminuer leurs coûts. Tout cela est opéré grâce à l'arbitrage intelligent réalisé par nos logiciels entre les différents réseaux disponibles sur chacun de leurs sites alors qu'ils étaient auparavant "emprisonnés" par un seul opérateur.



L’arrivée de MIDLAND PARTNERS à nos côtés va nous permettre de répondre encore mieux aux nombreuses demandes de déploiement de nos clients, renforcer notre leadership et préserver notre longueur d’avance technologique face aux acteurs américains et indiens. Nous sommes fiers de hisser encore un peu plus haut les couleurs tricolores de notre R&D et le talent de nos techniciens et ingénieurs. La France est reconnue pour son leadership en IT, nous comptons bien continuer à le démontrer". Benoît HUARD - président SAYSE





"Notre philosophie d'investissement consiste à accompagner des sociétés leader en Europe qui délivrent des solutions 'disruptives' apportant des gains d'efficacité et de coûts à leurs clients. C'est exactement ce que propose SAYSE par l’usage des réseaux de télécommunication comme passerelles universelles vers toutes les destinations Internet et Cloud. Les accès réseaux des entreprises sont de plus en plus critiques à mesure qu’elles déportent dans le cloud des ressources essentielles à leur activité. Nous avons été immédiatement convaincus par les retours très positifs des témoignages de leurs clients, déjà nombreux. Ces clients mettent en avant les performances, la fiabilité et le coût des solutions de SAYSE, mais également leur modularité. Ils soulignent la qualité, la disponibilité et la fiabilité du support client de SAYSE qui les accompagne et facilite cette mutation". Pierre BELMAN - président MIDLAND PARTNERS





A propos de SAYSE



SAYSE est un Opérateur Internet SD-WAN Européen de nouvelle génération et propose aux entreprises, quel que soit leur taille et leur activité, de composer et faire évoluer leurs accès à Internet et leur Réseau Privé Etendu pour les rendre disponibles 100% du temps.



SAYSE transforme tous les accès IP des entreprises en passerelles universelles, performantes et sécurisées, vers tous les "Cloud Providers" mondiaux.





A propos de MIDLAND PARTNERS