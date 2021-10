entreprises



Le 6 octobre, durant la 12e Edition des Grands Prix de la Transparence, a été dévoilé le palmarès Transparence complet du SBF120. Une soirée qui rassemblait plus de 250 directions générales, financières et juridiques des plus grands groupes français.



Nouveautés 2021

Le palmarès complet de la Transparence du SBF120.

Les 1ers Grands Prix Transparence de l’information extra-financière, attribués à Schneider Electric.





Résultats et chiffres clés



L’étude Transparence mesure objectivement la qualité de l’information produite par les entreprises du SBF120 pour leurs publics investisseurs, actionnaires et parties prenantes. La synthèse de l’étude accompagne ce communiqué. Elle contient les chiffres clés et le palmarès complet (Top 20, Podium des lauréats dans 10 catégories), et le rating complet du SBF120 dont un extrait se trouve en page 2 et 3.





Commentaires de Laurent Rouyrès, créateur des Grands Prix de la Transparence et Président de Labrador :



"L’année 2021 porte la marque plusieurs tournants pour l’information d’entreprise :



- Le virage de l’information extra-financière. Tout le monde l’anticipe mais personne ne sait trop comment le prendre car elle n’est pas encore normée. Pourtant elle est de plus en plus présente dans tous les documents d’information réglementée car déjà incontournable aux yeux de plus en plus d’investisseurs. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation : l’enjeu d’une information extra-financière transparente et sincère est la première clé pour donner confiance. Notamment dans les 3 années à venir qui précèderont le cadre réglementaire.



- Le virage du digital reporté d’un an. Il est désormais incontournable, avec un format web imposé cette année à tous les RFAs et URDs français* (*Rapports Financiers annuels et Document d’enregistrement Universel au format ESEF/xHTML). Les sites, les formats et les usages vont établir de nouveaux standards d’accès à l’information pour les investisseurs, mais aussi imposer une démocratisation de cette information autrefois réservée à un public de professionnels et désormais accessible aux moteurs de recherches, aux algorithmes et agrégateurs de données et à tous les internautes qui, grâce à Google, entreront dans l’information réglementée sans même le savoir."

Pour accéder au palmarès complet

cliquez ici





LE TOP 20 TRANSPARENCE

1. WENDEL

2. SOPRA STERIA

3. HERMES

4. VALEO

5. VEOLIA

6. BUREAU VERITAS

7. EDENRED*

8. SOCIETE GENERALE

9. CREDIT AGRICOLE

10. LOREAL 11. SCHNEIDER ELECTRIC

12. TOTALENERGIES

13. FNAC DARTY*

14. NATIXIS

15. BIC*

16. ACCOR*

17. BOUYGUES

18. AIR LIQUIDE*

19. CAPGEMINI*

20. SAFRAN

+ MERCIALYS Lauréat 2020 hors compétition, mais présent au Top 20

* Nouveaux entrants

À propos de l’étude Transparence

- Labélisée par Bureau Veritas Certification, organisme indépendant.



- Un comité scientifique indépendant garantit la neutralité et l’équité du classement. Composé de 10 personnalités issues d’organismes et d’associations représentant les utilisateurs de l’information : Paris Europlace, Euronext, l’IFA, la SFAF, l’AFG, la F2ic, la recherche..., il se réunit pour définir les nouveaux critères et valider les résultats. Le mandat de l’étude, la collecte de données et l’organisation de l’évenement de restitution est confié à Labrador, agence indépendante à l’initiative de ces grands Prix.



- Panel : Les 110 sociétés de droit français du SBF 120, et toute entreprise hors SBF120 (candidature libre et gratuite). Elle est également menée aux Etats-Unis sur le panel du Fortune 250.



- Critères : 4 supports publics d’informations audités au travers de 266 critères objectifs et publics

Document d’enregistrement universel (ex RFA/DDR)

Brochure de convocation à l’Assemblée Générale

Site Internet

Charte Éthique

- Méthodologie : fondée sur quatre piliers définis avec le régulateur : Accessibilité, Précision, Comparabilité et Disponibilité de l’information et l’application stricte de ces critères de notation. En 2021 plus de 80 000 données ont été collectées sur le périmètre France.



- Evènement : la cérémonie rassemble chaque année plus de 200 participants des Directions générales, financières et juridiques des Grands Groupes.



Pour plus d’informations : www.grandsprixtransparence.com





À propos de Labrador

Labrador est l’agence leader de l’information réglementée et le premier déposant ESEF en France en 2021. Pur expert depuis 30 ans, il milite pour une information d’entreprise plus transparente et performante en Europe et aux Etats-Unis, grâce à une expertise opérationnelle unique et à une méthode alliant design, pédagogie et langage clair.

Notre quotidien : accompagner les plus grands groupes français et américains dans la réalisation de leurs documents et dispositifs d'information, qu'ils soient financiers, extra-financiers, juridiques, RH ou éthiques, de la conception à la diffusion en passant par la rédaction et la traduction.

Quelques chiffres : 19 Millions de chiffres d'affaires, 200 clients (SBF120, Fortune 500), 2 bureaux (Paris - Atlanta), 30 métiers.

Quelques clients : Google, Moderna, BNP Paribas, Accor, Airbus, Carrefour, FDJ, Société Générale, Vinci, Publicis, Veolia, Paypal, Bic... Nos interlocuteurs : directeurs financiers, directeurs des relations investisseurs et de la communication financière, secrétaires généraux et directeurs juridiques de groupes cotés.

Certifications : BPI Excellence, Ecovadis Platinum et Global Compact Advanced.

