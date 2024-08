entreprises





So We Store est une plateforme permettant à tout propriétaire de mettre en location des espaces de stockage ou même quelques m2 disponibles dans une pièce de la maison. Le propriétaire est libre de fixer ses conditions de location (avec ou sans remise des clés...), tout en profitant de la garantie So We Store contre les loyers impayés. Le service est entièrement gratuit pour les propriétaires.



Côté locataire, So We Store propose des solutions de garde-meubles plus conviviales et jusqu’à 60% moins chères qu’en centre de stockage classique.





Une solution pour compléter efficacement ses revenus



Acteur majeur dans l’économie collaborative, So We Store propose un service social et durable qui rend le self-stockage accessible aux petits budgets et contribue ainsi à l’optimisation de l’espace disponible en zone urbaine.



De plus, la location d’un box, d’une cave ou d’une pièce dans la maison peut générer un complément de revenus intéressant. Ainsi, un garage de 12m2 rapporte en moyenne 1600 euros par an.









Locations sécurisées et assurées par P&V



Une fois mis en relation, les propriétaires et locataires bénéficient de l’environnement sécurisé de la plateforme pour les paiements des mensualités. De plus, ils seront couverts par l’assurance comprise que propose So We Store en partenariat avec P&V Assurances.



"En tant que compagnie d’assurances coopérative, nous sommes convaincus que So We Store apporte une réelle valeur ajoutée avec un modèle économique équitable. Nous croyons fortement dans le concept d’économie de partage et les valeurs de proximité et de confiance mutuelle qui l’accompagnent." (Véronique D’Haese, Directrice B2B Partnerships, Groupe P&V.)









La Belgique, un pays à fort potentiel



Ce n’est pas par hasard si la société mère française a choisi la Belgique pour se lancer en Europe. Etant un des pays les plus densément habités en Europe avec un taux de mobilité résidentielle atteignant les 28% (sur les 5 dernières années), le marché belge est très prometteur.

Le manque d’espace se ressent particulièrement dans les grandes villes, ce qui est d’ailleurs bien visible sur la plateforme française Jestocke.com, où la majorité des annonces proposées sont situées en ville. En outre, la plateforme constate depuis 2016 une hausse importante des demandes de location faites par des Belges dans les régions françaises frontalières.

"Nous sommes ravis de pouvoir désormais leur proposer une solution économique et pratique en Belgique". (Laure Courty, Fondatrice & CEO de So We Store).





A propos de So We Store



So We Store existe en France sous la marque Jestocke.com. Créée en 2014, la start-up a démocratisé l’usage du garde-meuble entre particuliers. En 4 ans, elle s’est positionnée comme leader français du stockage entre particuliers. Aujourd’hui, la plateforme répertorie plus de 8000 annonces dans plus de 1000 villes. Le lancement de la plateforme So We Store en Belgique marque le point de départ de la conquête d’autres marchés européens.