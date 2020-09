entreprises



Animés par une volonté commune de concilier technologie et relation humaine, SeniorAdom et Allo Louis ont choisi de s’associer pour apporter toujours plus de services dans le quotidien de nos aînés.





L’accompagnement de nos aînés, une valeur clé



Ce nouveau partenariat est né de la rencontre entre SeniorAdom et Allo Louis à l’issue de laquelle la complémentarité des offres est apparue comme une évidence. Allo Louis organise une présence physique occasionnelle pour résoudre des petites tâches de la vie quotidienne, SeniorAdom assure un accompagnement personnalisé en garantissant une disponibilité et une écoute bienveillante permanente.



Avec la mise en commun des savoir-faire respectifs, SeniorAdom peut désormais proposer à ses clients de bénéficier d’une mise en relation avec un étudiant de confiance par Allo Louis. De son côté, Allo Louis propose maintenant la mise en place des services de téléassistance de SeniorAdom.



La pertinence de cette complémentarité a d’ailleurs déjà été démontrée depuis plusieurs semaines puisque SeniorAdom, sollicite régulièrement les compétences des étudiants d’Allo Louis dans la réalisation de prestations de mise en service ou dépannage de dispositifs de téléassistance au domicile de ses clients. Les retours enthousiastes et positifs des clients ayant bénéficié de ces rencontres intergénérationnelles, comme des étudiants eux-mêmes, ont confirmé le bien-fondé de ce partenariat.



Pour Pascal CHABOT, Directeur général de SeniorAdom, "Ce partenariat s’inscrit complètement dans notre stratégie d’instaurer un accompagnement personnalisé dans lequel la technologie n’est que le vecteur de la mise en place d’une relation humaine chaleureuse, bienveillante et rassurante. Nous allons ainsi renforcer le lien avec les bénéficiaires de nos services par des actions de solidarité intergénérationnelle et de présence bienveillante, intensifiant encore notre engagement à devenir les Compagnons du mieux-vivre des aînés."



Pour Alexandre DURAND, Président de Allo Louis, "Les valeurs portées par SeniorAdom nous sont chères et c’est de cet alignement qu’est né notre rapprochement. Nous sommes par ailleurs convaincus qu’une étroite collaboration entre les acteurs du mieux vieillir est capitale pour construire des solutions impactantes. Ensemble, nous sommes à présent en capacité d’offrir une expérience utilisateur unique centrée sur l’humain."





Une volonté commune

Avec des valeurs communes comme la solidarité et le lien intergénérationnel, SeniorAdom s’entoure de nouveau d’un partenaire de confiance pour renforcer sa volonté d’accompagner les seniors dans le mieux-vivre et soulager les aidants en contribuant à la mise en place de services à domicile.

Ce partenariat s’inscrit pour SeniorAdom dans la continuité d’une stratégie de mise en place d’un bouquet de services adaptés, pour proposer un accompagnement répondant aux multiples attentes de ses clients.

Pour Allo Louis, soucieux depuis sa création de résoudre les problématiques des seniors isolés ou en perte d’autonomie, ce partenariat permet - par le biais de l’assistance technologique - d’augmenter l’impact des accompagnements humains déjà en place, et de créer de nouvelles rencontres entre les générations.

SeniorAdom : Votre compagnon du mieux-vivre la téléassistance



Après 7 années consacrées à l’innovation et à la création de nouveaux services, SeniorAdom a décidé de rejoindre le Groupe VYV.



Ainsi SeniorAdom se positionne comme la solution de téléassistance du premier groupe mutualiste français avec des solutions bienveillantes et innovantes. Leurs offres visent à proposer le service de téléassistance le plus approprié à la situation avec des solutions en mobilité ou à domicile depuis leur plateforme basée à Vertou (44) disponible 7j sur 7 et 24h sur 24.



Au-delà de sa capacité à gérer toutes les sollicitations résultantes d’un appel volontaire ou d’une détection automatique, SeniorAdom s’applique à mettre en place un accompagnement personnalisé constitué d’appels de convivialité, de soutien psychologique et de suivi social.





Allo Louis, Les coups de main qui créent du lien



Fondée en 2019 par Adrien LAPREVOTE et Alexandre DURAND, Allo Louis connecte localement seniors et étudiants pour des coups de main rémunérés à domicile. Aide informatique, livraison de courses, changement d’ampoule… ils sont la solution pour tous les besoins du quotidien. Le service s’appuie sur une importante communauté d’étudiants de confiance engagés, pour apporter une solution simple et efficace de prévention à la perte d’autonomie, qui met à profit la richesse du lien intergénérationnel. La jeune startup opère désormais à l’échelle nationale pour faire de l’entraide une des solutions face aux enjeux du mieux vieillir dans notre société.