En complément de son accompagnement personnalisé des ainés et de leurs proches au travers de ses services de téléassistance et de soutien, SeniorAdom dispose maintenant avec Ernesti d’un partenaire en capacité de mettre en place des gardes de nuit flexibles et intergénérationnelles.



Ernesti, pour sa part, complète son savoir-faire de l’accompagnement nocturne à domicile par les offres de services de téléassistance de SeniorAdom pour apporter ainsi une surveillance rassurante et un contact humain disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.



Pascal CHABOT, Directeur général de SeniorAdom et Quentin ZAKOIAN Président d’Ernesti, se félicitent de la mise en place de ce partenariat qui traduit une volonté commune de soulager les aidants en devenant les Compagnons du mieux-vivre des ainés par des actions de solidarité intergénérationnelle et de présence bienveillante.





Une volonté commune



Avec des valeurs communes comme la solidarité et le lien intergénérationnel, SeniorAdom s’entoure ainsi de partenaire de confiance pour renforcer sa volonté d’accompagner les seniors dans le mieux-vivre et soulager les aidants en contribuant à la mise en place de moments de répit.



Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de téléassisteur de SeniorAdom, de construire des services d’accompagnement personnalisé aux besoins de tous ses clients.



De son côté, Ernesti a toujours affiché son souhait de s’inscrire durablement dans l’écosystème du grand âge et vient le prouver avec ce partenariat qui permettra ainsi à ses aidants d’ajouter un volet technologique aux accompagnements humains déjà en place.





SeniorAdom : Votre compagnon du mieux-vivre la téléassistance



Après 7 années consacrées à l’innovation et à la création de nouveaux services, SeniorAdom a décidé de rejoindre le Groupe VYV.



Ainsi SeniorAdom se positionne comme la solution de téléassistance du premier groupe mutualiste français avec des solutions bienveillantes et innovantes. Nos offres visent à proposer le service de téléassistance le plus approprié à la situation avec des solutions en mobilité ou à domicile depuis notre plateforme basée à Vertou (44) disponible 7 j sur 7 et 24h sur 24.



Au-delà de sa capacité à gérer toutes les sollicitations résultantes d’un appel volontaire ou d’une détection automatique, SeniorAdom s’applique à mettre en place un accompagnement personnalisé constitué d’appels de convivialité, de soutien psychologique et de suivi social.





Ernesti : pour des nuits plus tranquilles



Fondée en novembre 2017 par Séverine et Quentin ZAKOIAN, Ernesti est désormais la référence des gardes de nuit en France.



La plateforme propose aux aidants familiaux recherchant une présence de nuit pour leur proche en perte d’autonomie, d’être mis en relation avec des étudiants en santé.



La plateforme comporte aujourd’hui plus de 4 000 étudiants du médical ou du paramédical répartis sur toute la France et a déjà réalisé plus de 10 000 accompagnements de nuit à Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Marseille, Lille...