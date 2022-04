entreprises





Une plateforme riche en ressources d’aide à la conception pédagogique



Comment donner toujours plus de pouvoir au formateur ? Après avoir lancé fin 2018 la plateforme communautaire Le Village by Serious Factory, comprenant des articles d’experts, des tutoriels vidéo, des bonnes pratiques et un forum pour échanger entre pairs, l’entreprise a souhaité aller plus loin.



Avec VTStack, Serious Factory propose à sa communauté d’utilisateurs du logiciel VTS Editor, une plateforme comprenant de nombreuses ressources et outils d’aide à la conception pédagogique. La communauté, toujours avide de montée en compétences, pourra y retrouver en libres accès et dès son lancement des :

Extraits de Graphes pour concevoir des mécaniques de gamification avancées sur VTS Editor

pour concevoir des mécaniques de gamification avancées sur VTS Editor Éléments de Design pour personnaliser et rendre plus esthétiques et professionnelles ses réalisations

pour personnaliser et rendre plus esthétiques et professionnelles ses réalisations Banques de Sons pour accentuer l’immersion et la vraisemblance des situations en contexte, proposées aux apprenants

pour accentuer l’immersion et la vraisemblance des situations en contexte, proposées aux apprenants Supports d’aide à la Conception, dont un modèle actionnable de la Méthode déposée en 9 étapes

L’éditeur de la solution logicielle Virtual Training Suite, compte également alimenter sa nouvelle plateforme tout au long de l’année, avec des contenus facilitant une conception pédagogique engageante.



La plateforme VTStack, placée dans son contexte de création

Depuis 2016, Serious Factory édite VTS Editor : outil auteur de création de Serious Games et simulateurs d’entraînement. Depuis son lancement, le logiciel révolutionne l’approche de la conception pédagogique en offrant aux formateurs l’unique opportunité de devenir de véritables scénaristes en formation, tout en profitant d’un haut niveau de technologie jusque-là accessible uniquement via des agences spécialisées dans le cadre de projets sur mesure, souvent coûteux et chronophages à produire. "Scénaristes", car il est ici question de création d’expériences pédagogiques narratives, immersives et gamifiées, plus proche de la cinématographie ou du monde vidéoludique que de diapositives dynamiques et d’une succession de quiz pour valider les acquis.





Pour conduire le changement, il faut d’abord posséder les clés du véhicule



Comme pour toute innovation, il est important d’accompagner le changement à conduire et d’acculturer le marché. Raconter une histoire cohérente pour former, dans un contexte riche, réaliste et foisonnant de détails pour maximiser l’immersion et en interagissant avec ses apprenants par le biais de mécaniques, composants, esthétiques et dynamiques, de gamification ne s’improvise pas. Et bien que Serious Factory, également organisme de formation certifié QUALIOPI, ait développé son catalogue de formations accessibles à tous les niveaux d’utilisateurs, posséder des ressources actionnables pour apprendre par la pratique était essentiel. C’est même pleinement cohérent avec la philosophie de Serious Factory, pour qui le “Learning by Doing” reste le meilleur moyen pour acquérir, développer et ancrer des compétences.



VTStack accompagnera la version 6.1 de Virtual Training Suite



En attendant la mise à disposition de la plateforme, prévue pour le 19 avril 2022 et en même tempsque le déploiement de la version 6.1 de Virtual Training Suite qui comportera son lot d’améliorations en matière d’expérience utilisateur et de performance, il est possible de se tenir informé des avancées du projet et de s’assurer d’être au rendez-vous le jour J via la page consacrée à cet effet.

À propos de Serious Factory



Serious Factory est éditeur de solutions pédagogiques innovantes pour la formation. Grâce à son expertise en ingénierie pédagogique et en gamification, Serious Factory accompagne ses clients sur l’ensemble du programme de formation pour le rendre réellement efficace : acquisition de connaissances (modules de Digital Learning, Serious Games, Blended-Learning, etc.), développement et renforcement de compétences (travaux pratiques, simulateur comportemental, etc.), mise à jour des contenus et suivi des compétences au quotidien.



Plus d’informations sur http://www.seriousfactory.com