Démocratiser la simulation d’entraînement



Virtual Training Place a pour ambition de donner à tous l’accès à l’apprentissage expérientiel digital à haute valeur ajoutée, jusque-là réservé aux entreprises capables de les déployer. Le catalogue de la marketplace comporte déjà près de 80 modules de formations variées et prêts à l’emploi, sur des thématiques telles que le management, l’assurance, le développement personnel et même un bilan de mobilité.



Ces simulations, réalisées grâce à l'outil de création de formations digitales VTS Editor, offrent aux apprenants des expériences pédagogiques engageantes, immersives et gamifiées, et favorisent un taux de rétention élevé des savoirs dispensés. Quant à la mesure des compétences acquises au sein des expériences de mise en situation, elle est garantie et magnifiée par la connexion directe avec VTS Perform, la Learning Experience Platform (LXP) de la solution logicielle phare de l’entreprise : Virtual Training Suite.





Valoriser l’expertise des spécialistes de la formation immersive et gamifiée



Avec Virtual Training Place, Serious Factory donne toute sa place aux spécialistes de la formation innovante. Ainsi, des clients de VTS Editor tels que Axel Performance (ex-VitalSmarts France), Learning Concept, Axomega Care ou encore Assurium Formation proposent déjà sur la plateforme leurs formations les plus rodées en matière de pédagogie d’entrainement.



Les cursus complets ou les modules individuels proposés mettent en situation l’apprenant dans des scénarios au plus proche de la réalité du terrain grâce à une approche scénographiée et des personnages 3D des plus convaincants.





Faciliter l’accès à la formation, personnalisable au besoin



Virtual Training Place a été pensée pour offrir une expérience des plus pertinentes : Serious Factory met ainsi à disposition de ses clients des boutiques en ligne où chaque utilisateur de VTS Editor aura la possibilité de téléverser et de proposer des simulations d’entraînement et serious games au prix qu’il souhaite et avec une liberté thématique et éditoriale complète. Quelques clics suffisent à l’utilisateur final pour louer des contenus de formation et accéder à une prise de contact directe avec le vendeur pour toute demande de personnalisation des contenus.



L’agilité qu’offre VTS Editor en matière de conception et personnalisation permet de modifier rapidement les contenus afin de coller aux besoins spécifiques des entreprises, ainsi qu’à leur charte, permettant un gain de temps considérable.

À propos de Serious Factory



Serious Factory est éditeur de solutions pédagogiques innovantes pour la formation. Grâce à son expertise en ingénierie pédagogique et en gamification, Serious Factory accompagne ses clients sur l’ensemble du programme de formation pour le rendre réellement efficace : acquisition de connaissances (modules de Digital Learning, Serious Games, Blended-Learning…), développement et renforcement de compétences (travaux pratiques, simulateur comportemental,…), mise à jour des contenus et suivi des compétences au quotidien.



Plus d’informations sur https://www.seriousfactory.com