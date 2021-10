entreprises





Virtual Training Suite : la réponse aux attentes majeures d’immersion et de gamification



Selon une étude menée par TalentLMS en 2019, 83% des employés qui participent à une formation gamifiée seraient plus motivés à exercer leur mission. Cette donnée en dit long sur l’importance de la ludification pour booster l’engagement de l’apprenant et l’aider à développer des compétences concrètes et actionnables au quotidien. Qu’il s’agisse d’upskilling ou de reskilling, la qualité d’une campagne de formation participe toujours plus activement à donner du sens aux salariés en entreprise d’une part, et à la marque employeur de l’autre. Un cercle vertueux en faveur de la rétention des talents.



En tant que leader français de la formation digitale immersive et gamifiée, Serious Factory pérennise son rôle de partenaire de confiance pour habiliter les concepteurs, formateurs et experts métier dans la construction d’un dispositif pédagogique innovant, résolument orienté Blended Learning et en ligne avec l’évolution des modalités de travail hybride. Virtual Training Suite occupe une place centrale dans cette approche.





L’apprentissage expérientiel, la clé du succès d’un dispositif Blended Learning 2.0



Une approche mixte de la transmission des savoirs, incluant présentiel et digital, est la clé d’un accroissement de l’engagement apprenant selon 73% des enseignants interrogés dans le cadre d’une étude menée par Mark in Style. 82% des étudiants sont d’accord.



Avec Virtual Training Suite 6.0, le dispositif pédagogique “Blended” prend tout son sens de par le parti pris pédagogique proposé en parallèle au présentiel : la création aisée de simulations d’entraînement en 3D réaliste, immergeant l’apprenant au plus près de son quotidien professionnel, jouables via une Learning Experience Platform (LXP) répondant aux besoins et pratiques actuelles d’accès à la formation : n’importe où, n’importe quand, via tous types d'appareils et sur des durées variables.



L’outil auteur de création VTS Editor et VTS Perform, la plateforme de déploiement et d’analyses statistiques, fonctionnent désormais en parfaite synergie pour offrir une expérience pédagogique mémorable pour les concepteurs-formateurs et les apprenants.





Facilité de création : les concepteurs pédagogiques sont à l’honneur avec VTS Editor 6.0



Depuis 2016, VTS Editor a pour mission de permettre aux concepteurs et formateurs issus d’organisations de toutes tailles, de créer de façon intuitive des simulations d’entraînement, le plus souvent sous forme de Serious Games à hautes valeurs ajoutées techniques et pédagogiques.



Outre l’intégration de personnages supplémentaires, de fonctionnalités de conception et de nouvelles voix de synthèse neuronales, pour cette version 6.0, deux fonctionnalités notables viennent renforcer le logiciel auteur pour offrir encore plus de confort de travail pour les concepteurs : Le mode Reviewer et l’export universel offrent un gain de temps considérable et un confort de gestion de projet aux concepteurs, pour offrir à leurs clients, internes comme externes, un maximum d’agilité dans la conception. D’un côté avec le Reviewer, il est désormais possible d’offrir un accès hors-connexion à des utilisateurs qui agissent en qualité de relecteur d’un projet réalisé avec VTS Editor. De l’autre, l’export universel en un clic permet d’exporter l’expérience pédagogique en plusieurs formats : online, mobile et même VR Cardboard.





Plaisir à se former : VTS Perform 6.0, conçu pour des apprenants engagés et mieux formés



Selon une analyse de Learn Filtered, les environnements d’apprentissage auto-organisés représentent un impératif économique pour toute entreprise, en particulier en période post-COVID 19. Construire une organisation apprenante, c’est offrir aux salariés l’opportunité d’accéder à un portail via lequel ils pourront sélectionner et consommer la formation en fonction des besoins qu’ils estiment être les leurs, à leur rythme et en fonction de leurs objectifs professionnels. VTS Perform se détache d’une plateforme LMS traditionnelle en ce sens, en plaçant l’apprenant au cœur du dispositif pédagogique.



En guise de prérequis : une interface administrateur intuitive et simplifiée et le déploiement d’activités de formations variées, allant de la simulation d’entraînement au e-learning, en passant par le Serious Game. Mais la puissance de VTS Perform réside dans sa capacité à proposer des Learning Analytics riches et poussées grâce à des statistiques d’interactions qualitatives : l’opportunité de suivre finement la montée en compétences de chaque apprenant et ainsi offrir une remédiation efficace et véritablement personnalisée.



Côté apprenants, l’expérience en elle-même a été pensée pour répondre aux besoins d’aujourd’hui : portail moderne type VOD, entièrement et facilement personnalisable aux couleurs de l’entreprise, un système configurable de push-notifications pour rester informé des mises à jour et de l’implémentation de nouveaux contenus de formation, ou encore la possibilité d’accéder à des formations par le biais de l’inscription automatique, de manière anonyme et potentiellement en mode hors-connexion via une application mobile.

