Serious Factory, une entreprise française pas comme les autres !



Serious Factory est le leader français de la simulation d’entraînement sur mesure, principalement sous forme de Serious Games immersifs et ludifiés. L’entreprise, fondée en 2007, s’est d’abord illustrée par la création de projets pédagogiques innovants et souvent primés, pour de nombreuses grandes sociétés, notamment dans les secteurs de la santé, de l’automobile ou encore de l’éducation.



En 2016, la solution logicielle Virtual Training Suite voit le jour, portée par l’outil de création de simulations d’entraînement VTS Editor, qui démocratise la conception de projets à haute valeur ajoutée technique et pédagogique.



En 2018, la solution LXP, VTS Perform, vient renforcer la suite logicielle et apporte une brique RH à la démarche de déploiement et d’analyse de ces solutions pour le développement des compétences. Forte d’une croissance stable et certaine, Virtual Training Suite s’impose désormais comme une solution de référence sur le marché mondial du Digital Learning.





Que représente la démarche #BlackFridayOff pour l’entreprise ?



La mission de Serious Factory est limpide : démocratiser la transmission, l’acquisition et le développement des compétences grâce à des expériences pédagogiques mémorables. Pour ce faire, la notion d’Expérience est au centre des actions de l’entreprise. L’Apprentissage Expérientiel apporte la brique digitale à la démarche du Learning by Doing. L’Expérience Client, tout comme l’Expérience Collaborateur interne.



La démarche #BlackFridayOff est donc née de cette culture d’entreprise et d’une forte conscience de sa responsabilité sociétale et sociale. Sans brandir d'étendard contre cette pratique commerciale importée des États-Unis, la démarche apaisée de Serious Factory repose sur sa volonté de marquer le coup en recentrant le débat sur l’importance du développement des compétences en entreprise, sur le respect de ses clients et sur son envie profonde de créer une culture d’entreprise où la qualité de vie et le sens sont les maîtres mots.



Acquérir des compétences nécessite un temps de pause pour les assimiler. C’est pourquoi Serious Factory a fait de ce jour particulier, un moment privilégié pour le permettre à ses collaborateurs.





A quoi les clients de Serious Factory devront-ils s'attendre le 26/11/2021 ?



Tout d’abord, les sites vitrine et e-commerce permettant de s’abonner à VTS Editor ou d’acquérir les différents produits d’aide à la conception pédagogique (personnages 3D, décors, crédits pour la génération de voix de synthèse ou encore interfaces graphiques à importer dans les scénarios pédagogiques) seront fermés. Seule une page présentant un manifesto sera accessible. En parallèle, l’ensemble des équipes étant en repos ce jour-là, tout a été anticipé en matière de communication auprès des clients et utilisateurs de Virtual Training Suite pour leur permettre d’anticiper sereinement ce Black Friday Off de Serious Factory.



L’ensemble de l’entreprise sera de retour dès lundi 29 novembre 2021 et les sites web à nouveau disponibles samedi 27 à minuit. Serious Factory poursuivra avec plaisir sa mission de toujours : Empower the Trainer.

