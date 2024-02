entreprises







SheerID, leader mondial de la vérification d'identité pour le commerce, célèbre une croissance record de son revenu de 273 % dans la région EMEA. La société a en outre obtenu la signature de nouveaux clients, établi de nouveaux partenariats et reçu plusieurs prix tandis qu’elle s'apprête, en 2024, à entamer une nouvelle période d’expansion.

"2023 a été une année record pour SheerID. Et nous ne faisons que commencer.", déclaré François Rychlewski, vice-président des ventes EMEA de SheerID. "En 2024, nous comptons accéder à de nouveaux marchés dans la région EMEA. Nous sommes également ravis de notre récente expansion dans de nouveaux secteurs d’activité, dont la mode, la grande distribution et les compagnies aériennes, pour n'en citer que quelques-uns. Nous prévoyons de poursuivre dans cette voie et d’accéder à de nombreux autres secteurs."

Expansion dans la région EMEA : Les faits marquants



Clients



En 2023, SheerID a signé de nouveaux contrats avec de grands comptes européens dont Frasers Group et Lufthansa.

"Nous sommes ravis de nous associer à SheerID pour proposer aux étudiants des offres exclusives", déclaré Ross Pepper, responsable du marketing de performance chez Frasers Group. "Les étudiants doivent énormément travailler pour mener à bien leurs études et préparer leur avenir. Nous voulons les soutenir tout en augmentant notre base de clients étudiants. La collaboration avec SheerID a été très fructueuse et nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre notre croissance dans ce domaine."



"Pour l'instant, nous nous concentrons particulièrement sur les étudiants", déclaré Matthew Donaldson, directeur des ventes digitales de Lufthansa pour la région Asie-Pacifique. "SheerID nous a aidés à proposer des offres compétitives aux étudiants. Très souvent, ils partagent ces offres avec d’autres étudiants, ce qui nous permet de développer ce marché tout en ayant la garantie que seuls des étudiants bénéficient de ces offres."

Pour accéder aux offres exclusives de Frasers Group, les étudiants doivent vérifier leur éligibilité sur la plateforme de vérification d'identité de SheerID. Cette plateforme est utilisée par des centaines de marques leaders, dans de nombreux pays, pour lancer des offres exclusives réservées à des groupes de consommateurs tels que les étudiants, enseignants, professionnels de santé, personnel de première intervention, etc.). La vérification en ligne est instantanée et une fois effectuée, les étudiants éligibles peuvent immédiatement profiter des remises.



Partenaires



MACH Alliance : En mai, SheerID est devenu officiellement membre de la MACH Alliance, un organisme international à but non lucratif qui se consacre à la promotion d'écosystèmes technologiques ouverts et performants. SheerID a été accepté dans la MACH Alliance, car sa plateforme répond aux besoins des développeurs utilisant les principes MACH pour construire des écosystèmes d'expérience digitale composables. Ces systèmes sont agiles, faciles à intégrer et peuvent être mis à jour de façon continue, ce qui permet de répondre à la fois aux attentes des consommateurs et aux besoins des entreprises.





Récompenses



SheerID a remporté plusieurs récompenses en 2023, notamment :

La Silver Award des Ecommerce Awards London 2023 dans la catégorie Meilleure utilisation de la personnalisation

Une "Campaign Convrt Award" récompensant l'innovation dans le secteur du retail pour la catégorie "Customer Experience Initiative" grâce au travail réalisé par SheerID pour son client ASICS.

Présélectionné pour les Ecommerce Awards London 2023 dans la catégorie "Best Crossborder Campaign".

Présélectionné pour les UK Ecommerce Awards 2023 dans la catégorie "Ecommerce Software or Extension of the Year" (Logiciel ou extension e-commerce de l'année).

Présélectionné pour l’EU Ecommerce Award 2023 dans la catégorie "Ecommerce Software or Extension of the Year" pour son travail avec le client Back Market.



La plateforme de vérification de SheerID permet aux marques de toutes tailles de créer facilement, et dans le monde entier, des offres exclusives générant un taux de conversion élevé des communautés de consommateurs à fort potentiel. Les marques peuvent élaborer une offre en 34 langues, pour de multiples communautés... la solution la plus complète du secteur. Elles peuvent lancer des offres dans de nombreux pays pour les étudiants, les enseignants, les professionnels de santé, le personnel de première intervention, et bien plus. Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos de SheerID



SheerID est le leader mondial de la vérification d’identité pour le commerce. Avec SheerID, les marques identifient et acquièrent des clients issus de communautés de consommateurs à fort potentiel telles que les étudiants, les enseignants, et le personnel de première intervention. Elles peuvent leur proposer des offres personnalisées via des programmes de fidélité, des portefeuilles numériques, et plus. La légitimité des bénéficiaires est garantie par une vérification instantanée, effectuée à partir du plus grand ensemble de données mondial faisant autorité. SheerID vérifie plus de 2,5 milliards de personnes via plus de 200 000 sources de données faisant autorité afin d’accroître les ventes tout en atténuant le risque de fraude. SheerID bénéficie d’insights provenant de centaines de grandes marques mondiales et ne partage jamais, ni ne vend, les données relatives à ses clients.



Les plus grandes marques mondiales, dont Amazon, Home Depot, Spotify et T-Mobile, font confiance à SheerID en tant que partenaire de vérification d’identité. Créée en 2011, SheerID est soutenue par Fortson VC, Brighton Park Capital, Centana Growth Partners, Voyager Capital et CVC Growth Partners.

SheerID bénéficie d'une certification ISO et est membre de la MACH Alliance, un groupe d'entreprises technologiques indépendantes qui se consacre à la promotion des meilleurs écosystèmes technologiques ouverts. En 2023, SheerID s'est classée parmi les entreprises les mieux notées de l’Annual List of Best Workplaces d’Inc. Magazine.



Pour plus d'informations, consultez le site de SheerID ou suivez-nous sur X (précédemment Twitter), LinkedIn, Facebook, et TikTok.