entreprises







93% des buralistes estiment que leur métier a changé



Fait surprenant : malgré une baisse du nombre de fumeurs depuis plusieurs années (constat de 65% des buralistes), la crise sanitaire semble avoir inversé la donne (selon 70% d’entre eux). Quoiqu’il en soit, 91% des buralistes se sont diversifiés pour tenir le cap.





Un métier difficile pour 72% des interrogés



Parmi les raisons qui expliquent la difficulté du métier :

47% parlent de la concurrence d’Internet, et 40% de celle de la grande distribution

Ils sont autant à expliquer que la clientèle est de plus en plus exigeante

26% nous expliquent rencontrer une baisse significative de leur clientèle



Résultats de l’étude intégrés au sein de l’article :

www.depotcartegrise.fr/blog/le-blog-dcg-1/post/la-transformation-du-metier-de-buraliste-2.



Pour accéder aux interviews de buralistes cliquez ici.



À propos de Dépôt Carte Grise



Dépôt Carte Grise a été créée en juillet 2018 par Rudy Pellegrini, gérant de garages automobiles et Alexia Pellegrini, business manager.



La startup propose aux buralistes de vendre un service d’immatriculation de véhicules d’occasion rapide et efficace, agréé par le ministère de l’intérieur. Elle est partenaire de Bimédia, logiciel de caisse dédié aux buralistes ainsi que la coopérative Buralcoop.



Pour en savoir plus : www.depotcartegrise.fr.