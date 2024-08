entreprises

Avec l'acquisition d'ICI Formation, StepStone consolide sa stratégie centrée sur la gestion de carrière : qu'il s'agisse de renforcer ses compétences par une action de formation, de réaliser un bilan professionnel, ou bien-sûr de changer d’emploi, StepStone est ainsi cœur des préoccupations majeures des Français.





ICI Formation est le pionnier dans la génération de leads en ligne dans le secteur de la formation professionnelle et initiale via ses sites iciformation.fr et imaginetonfutur.fr. Fondé en 2004 par les entrepreneurs Franck Azoulay et Philippe Rouzaud, ICI Formation est le point de rencontre des salariés et des acteurs de la formation et de la mobilité professionnelle.



ICI Formation couvre 4 domaines spécifiques : formation professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis (VAE) et outplacement. StepStone est l'une des entreprises leader du e-recrutement européen.





Franck Azoulay, PDG et fondateur d'ICI Formation déclare: "Avec StepStone, nous avons trouvé une association parfaite. Faire partie de cette société renommée du e-recrutement et de l'activité digitale d'Axel Springer va permettre à notre entreprise de poursuivre son développement et de fournir des services encore meilleurs à nos clients et nos utilisateurs".



Philippe Rouzaud, Directeur général et fondateur d'ICI Formation confie: "Je suis ravi de cette opportunité, de pouvoir bénéficier du niveau d'expertise dont Stepstone dispose. Nous avons la conviction que StepStone et ICI Formation forment une association unique sur ce secteur porteur de la mobilité professionnelle. Notre action conjointe sera un formidable accélérateur de croissance et un moteur d'innovation".



"Avec ICI Formation, StepStone investit dans le secteur de la formation en ajoutant à ses services hautement qualifiés de e-recrutement, une nouvelle dimension davantage liée à la gestion de carrière et totalement dédiée tant à la satisfaction des recruteurs que des candidats. En gagnant un nouveau savoir-faire dans ce secteur, nous rendons notre plateforme de recrutement encore plus attractive pour les candidats qui sont soit en recherche d’opportunités, soit de nouvelles orientations. Sur un marché de l’emploi en mutation toujours plus rapide, il est fondamental d’aider les candidats à postuler à des emplois qui les satisferont pleinement", déclare Valerie Vaillant, directrice générale de StepStone France





A propos de StepStone



StepStone.com est le pionnier dans le marché des sites de recrutement spécialisés français et apporte des services de recrutement aux entreprises et aux demandeurs d'emploi depuis neuf ans. StepStone France est une entité Stepstone, l’un des leader européen sur le marché des job boards. C’est également une filiale d'Axel Springer SE.