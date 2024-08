ACTIVITÉ DU T1 2018

- AKKA connait un excellent début d’année 2018. La dynamique initiée en 2017 s’est poursuivie au premier trimestre 2018. Elle a été portée par le gain de nouveaux référencements et de projets structurants dans le digital, notamment dans le développement de systèmes de conduite autonome pour des constructeurs de premier rang dans l’automobile, l’aéronautique et le ferroviaire.

- Les ventes du Groupe ont progressé de +7,8% au premier trimestre 2018 à 353,9 M€. Cette forte croissance consolidée est intégralement réalisée en organique. Retraitée du nombre de jours ouvrés et des effets de change, la croissance économique accélère à +10,2% (8,1% en 2017).

- Cette forte dynamique confirme la maturité du positionnement et la régularité des performances du Groupe. Elle permet le lancement du plan stratégique CLEAR 2022. Ce plan va conforter AKKA comme leader du Conseil en Technologies dans la mobilité tout en améliorant de façon pérenne les performances financières de l’entreprise. Il va conduire le Groupe à doubler de taille à horizon 2022 tout en améliorant fortement sa profitabilité et sa génération de cash.

ACTIVITÉ PAR RÉGION : Forte dynamique dans toutes les Bus



- La dynamique de croissance économique est forte dans chacune des 3 Business Units du Groupe au premier trimestre : elle est de 10,6% en France, 9,3% en Allemagne et 11,0% à l’International.



Cette dynamique est portée, comme en 2017, par la progression des effectifs de 10,1% sur 12 mois, confirmant la capacité d’AKKA à attirer les talents et compétences dans les métiers d’ingénierie du futur. Le Groupe compte, au 31 mars 2018, 16 051 collaborateurs, contre 15 515 à fin décembre 2017 et 14 578 au 31 mars 2017. La progression des effectifs de +3,5% sur le trimestre conduit à la répartition géographique suivante : 7 247 en France, 4 842 en Allemagne et 3 962 à l’International. Signe de l’internationalisation croissante du Groupe, l’ensemble des activités hors France compte désormais 55% des ingénieurs du Groupe.

- Avec des ventes à 158,0 M€, la Business Unit France a enregistré une excellente croissance organique de 8,9% sur le T1 2018. La croissance économique s’élève à 10,6%, au même rythme que sur l’ensemble de l’année 2017. Elle est portée par de nombreux contrats dans les véhicules autonomes. La croissance des activités françaises profite de la forte accélération dans les Télécoms ainsi que de la progression des secteurs Automobile, Aéronautique, Life Sciences et Energie. La dynamique de recrutements reste forte, permettant à la BU France de recruter plus de 250 ingénieurs en net sur le trimestre pour dépasser le nombre de 7 000 collaborateurs pour la première fois de son histoire.