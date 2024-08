entreprises



Repenser la technologie comme un moyen au service des collaborateurs et non l’inverse



C’est après avoir testé plusieurs outils de gestion de projet et constaté qu’aucun ne répondait à l’ensemble de ses besoins que Fred Mouawad a eu l’idée de fonder Taskworld. "Soit il n’était pas possible de créer différents espaces de travail, soit l’application était dépourvue de messagerie instantanée, soit l’ergonomie et design n’étaient pas satisfaisants. Entouré d’une équipe de développeurs et de designers hautement qualifiée, j’ai donc imaginé cette application capable de répondre à toutes ces attentes en même temps”.



Convaincu que la productivité d’un salarié est intimement liée à son bien-être au travail, et qu'il est nécessaire de repenser la technologie comme un moyen au service des employés, Fred Mouawad s’est entouré d’une équipe d'experts afin de concevoir un outil collaboratif de gestion de projet capable de dépasser les lacunes des produits existants, et ainsi plus performant, plus complet et plus ergonomique.

Une gestion de projets performante, une collaboration efficiente, une communication efficace



Disponible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone équipé iOS ou Androïd, Taskworld permet de gérer tous les aspects de la gestion de projet. "Depuis votre espace de travail Taskworld, vous pouvez composer les projets que vous souhaitez mener à bien et les enrichir de tâches à effectuer. Organisez chaque tâche, priorisez-les, déléguez-les si nécessaire, ajoutez-y une date d’échéance, des pièces jointes, et échangez avec vos collaborateurs depuis le chat intégré afin de limiter l’envoi des emails", explique Anri Digholm, Directeur recherche et développement Taskworld.



Outre ces nombreuses options telles que le déplacement intuitif des tâches d’un projet à l’autre, les tags, la synchronisation instantanée entre l’application web et mobile, la force les atouts de Taskworld sont liés à son ergonomie et sa fluidité.





Accenture, AccorHotels, Amazon, Auchan, Capgemini, La Redoute, Mövenpick,…



Taskworld a déjà séduit plus de 4 000 entreprises, dans 80 pays. Parmi elles, on recense les groupes pour qui l’organisation et la gestion de projet sont essentiels tels que Accenture, AccorHotels, Amazon, Auchan, Capgemini, La Redoute, Mövenpick,…





Plus d'informations :



Site : www.taskworld.com

Chaîne YouTube : www.youtube.com/watch?v=BFsePZppxvk

Le Blog Taskworld : https://leblogtaskworld.com