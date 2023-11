entreprises

L'agricoltura della UE resta fortemente dipendente dalle importazioni di fertilizzanti e affronta sfide legate alla siccità, soprattutto in Italia. Eppure, ogni anno, 200 miliardi di litri di urina vengono sprecati, scaricati con oltre 6 trilioni di litri di acqua potabile nei bagni della UE.

Nel 2023, Toopi Organics ha lanciato il suo primo prodotto basato sulla fermentazione dell'urina umana in Francia e Belgio: un biostimolante agricolo organico e a bassa carbon footprint per la sostituzione parziale dei fertilizzanti a base di fosfati (fino al 50%).

A settembre 2023, Toopi ha annunciato un finanziamento di primo livello di 16 milioni di euro volto a finanziare la costruzione di due siti industriali in Francia e Belgio. L'EIC Accelerator (sovrvenzione da 2,4 milioni di euro, più un investimento azionario di 6 milioni di euro nel 2025) supporterà il dispiegamento nell'UE, iniziando con 120 prove agronomiche in 6 stati membri. Bordeaux, Francia, 14 Novembre 2023 – Toopi Organics, una startup biotecnologica francese impegnata nello sviluppo di biostimolanti agricoli derivati dalla fermentazione dell'urina umana, è stata premiata con 8,4 milioni di euro dall'EIC Accelerator, il principale programma di innovazione europeo per le startup deep tech. Il finanziamento comprende un contributo a fondo perduto di 2,4 milioni di euro e 6 milioni di euro in partecipazioni da investire nel 2025. La prima azione di Toopi Organics consisterà nel lancio di 120 prove agronomiche in sei stati membri: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Spagna, Portogallo e Italia.

Ogni anno, vengono scaricati 200 miliardi di litri di urina insieme a più di 6 trilioni di litri di acqua potabile nei gabinetti dell'UE. Contemporaneamente, l'Europa si confronta con condizioni di siccità sempre più frequenti e severe e rimane fortemente dipendente dalle importazioni di fertilizzanti (oltre il 70% per il fosforo) .

"Crediamo che l'urina sia l'elemento mancante per chiudere il ciclo dei nutrienti tra consumatori e agricoltori" , dichiara Alexandra Carpentier, CEO di Toopi Organics. "L'urina non contiene abbastanza nutrienti per nutrire le piante, ma è un eccellente substrato per coltivare micro-organismi di interesse agronomico. Questi micro-organismi possono solubilizzare il fosforo del suolo, fissare l'azoto atmosferico o proteggere le colture dallo stress da siccità. Pertanto, il riciclo dell'urina è vantaggioso su molti livelli: conservazione dell'acqua, uso dei fertilizzanti e qualità del suolo, nonché riduzione della carbon footprint e aumento della produttività delle colture."

Nel 2023, Toopi Organics ha raccolto urina in festival musicali in Francia, Belgio, Spagna e Paesi Bassi tramite collaborazioni con aziende di noleggio gabinetti quali WC Loc, Happee Services, Un Petit Coin de Paradis e Van Overbeek.

Nel 2023, Toopi Organics ha raccolto l'urina di quasi 2 milioni di cittadini della UE.



L'azienda ha installato orinatoi senza acqua in aree di sosta autostradali (3) , parchi a tema (4) e ha stretto collaborazioni con aziende di noleggio gabinetti per raccogliere urina in festival musicali ed eventi agricoli in Francia, Belgio, Spagna e Paesi Bassi. L'azienda ha anche lanciato il suo primo prodotto – Lactopi Start – in Francia e Belgio. Questo biostimolante agricolo a base di urina, finalizzato a garantire una crescita precoce e ottimizzare l'assorbimento del fosforo dal suolo, è approvato per l'uso in agricoltura biologica in 5 stati membri della UE. Per aumentare la capacità produttiva e sviluppare nuovi prodotti, Toopi Organics ha chiuso una serie A da 16 milioni di euro a settembre 2023. Il finanziamento EIC Accelerator ora apre nuove prospettive per l'azienda:

"Il nostro primo impianto industriale su larga scala in Francia sarà operativo nel 2025, e seguirà un secondo in Belgio. Con il supporto dell'EIC, possiamo pensare in grande. Esploreremo le esigenze dei paesi dell'Europa settentrionale e meridionale, testeremo il nostro prodotto su colture locali, inizieremo a esportare i nostri prodotti e pianificheremo la costruzione di due ulteriori fabbriche nell'UE. Tutto sarà quindi doppio: il gruppo, il numero di agricoltori che serviamo, i volumi di urina da raccogliere e il nostro impatto in termini di conservazione dell'acqua e riduzione delle emissioni di CO2 legate ai fertilizzanti." Michael Roes, cofondatore e Presidente di Toopi Organics.

Su Toopi Organics



Toopi Organics, fondata nel 2019, è un'azienda biotecnologica ad alto impatto che trasforma l'urina umana in biostimolanti microbici per l'agricoltura. Con sede nel Sud-Ovest della Francia, Toopi Organics conta ora un gruppo di 35 dipendenti tra Francia e Belgio. Attualmente in fase di espansione della sua rete di raccolta dell'urina (aree di sosta autostradali, festival musicali, luoghi pubblici e parchi a tema) e di potenziamento delle sue capacità produttive, l'azienda mira a distribuire oltre 5 milioni di litri di biostimolanti a base di urina in tutta Europa nel 2029.

www.toopi-organics.com



Sull'Acceleratore del Consiglio Europeo dell'Innovazione (EIC Accelerator)

L'EIC Accelerator offre alle start-up e alle PMI sovvenzioni fino a 2,5 milioni di euro combinate con investimenti in equity tramite il Fondo EIC che vanno da 0,5 a 15 milioni di euro o più. Oltre al supporto finanziario, tutti i progetti beneficiano di una gamma di Servizi di Accelerazione Aziendale che forniscono accesso a competenze di primo piano, aziende, investitori e attori dell'ecosistema.

Per saperne di più

Contatto Stampa

Pierre-Emmanuel Gaultier / +33 7 49 65 5 23 / pe.gau ltie r@toopi-organics.com

Downloads

Kit per la stampa (dati chiave, biografie, foto da scaricare)

(1) Drought in Europe, June 2023

(2) European Sustainable Phosphorus Platform

(3) Collaborazione con Vinci Autoroutes