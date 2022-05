entreprises

Les clients peuvent trader les crypto-monnaies via CFD

Alors que le marché traditionnel du trading s'interrompt pour le week-end à partir du vendredi soir, le monde des cryptos permet aux traders d’effectuer leurs opérations pendant l’intégralité de la semaine.

Les clients de Trade360 peuvent maintenant profiter d'encore plus d'opportunités sur les marchés en tradant les crypto-monnaies via CFD via la plateforme MT5, ce qui leur permet de trader la liquidité du marché et de couvrir l’exposition aux risques sans posséder les jetons sous-jacents ou avoir besoin d'un portefeuille numérique.





Consulter des devises numériques via la plateforme WebTrader



Les traders peuvent désormais consulter certaines des devises numériques les plus populaires, allant du Bitcoin et de l'Ethereum au Tether et au Solana, et bien plus encore, en se rendant sur notre plateforme WebTrader ou en consultant notre application de trading primée, disponible sur iOS et Android.



Pour obtenir un accès instantané à une large gamme de CFD sur les cryptos négociables 24h/24 et 7j/7, veuillez cliquer ici.

Le porte-parole de la société Trade360, Jon Richards, déclare : "Nous sommes ravis d'annoncer que nous offrons désormais à nos clients un trading de crypto-monnaies via CFD 24h/24 et 7j/7, en plus de notre vaste gamme de classes d'actifs existantes. L'intérêt pour les monnaies numériques a atteint de nouveaux sommets ces dernières années, la blockchain ayant bouleversé le statu quo financier. Notre mission est d'améliorer et de renforcer en permanence l'offre que nous proposons à nos clients, en trouvant de nouvelles façons d'innover et de sortir du lot, sur un marché en ligne extrêmement compétitif.



Cette dernière initiative permettra aux investisseurs de Trade360 de maximiser leurs capacités de trading, en ouvrant l'intégralité de leur semaine de trading à de nouvelles possibilités d'investissement potentiellement passionnantes sur les ordinateurs de bureau et appareils mobiles, partout et à tout moment. Chez Trade360, nous encourageons une approche à 360 degrés du trading en ligne, en nous efforçant constamment de servir nos clients de la meilleure façon possible.L’introduction du trading 24h/24 des crypto-monnaies via CFD est la dernière en date d’une longue liste d’améliorations que nous avons apportées, afin de répondre au mieux aux besoins de nos précieux clients en matière de trading."

À propos de Trade360



Trade360 est un courtier en ligne plusieurs fois primé, réglementé à la fois dans l'Union européenne (CySEC) et en Australie (ASIC). La société a été fondée en 2013 par un groupe d'entrepreneurs et d'experts en technologie, dont l'objectif principal était - et reste - de donner au grand public les moyens de participer à l'engouement pour le trading et aux opportunités offertes par les marchés financiers mondiaux. Trade360 est depuis longtemps considérée comme l'une des principales marques de trading du secteur, offrant un large éventail d'opportunités pour les traders de tous niveaux d'expérience, qu’ils soient débutants ou expérimentés.