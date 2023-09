entreprises







En France, plus de 200 000 installations frigorifiques et de traitement d'air devront être rétrofitées ou remplacées dans les 7 ans à venir pour ne pas se retrouver en panne par manque de fluide. Rétrofiter reste toutefois la solution RSE de fidélisation client la plus simple et durable qui n’engendre aucune prise de risque pour une production de froid identique.





Quelles sont les solutions pour augmenter la durée de vie des installations frigorifiques et PAC ?



- Le RS-53 (R470A) unique solution A1 en remplacement du R410A dans les installations de climatisation.



- Le RS-51 (R470B) fluide A1 au plus faible GWP en rétrofit du R404A – R448A – R449A et R407F en réfrigération.





Quels sont les avantages à changer uniquement le réfrigérant des installations existantes ?

1. Fidéliser les clients dont les installations actuelles fonctionnent avec des réfrigérants obsolètes : les rétrofits RS garantissent un froid identique et une maintenance similaire à l’existant.

2. Sécuriser la production thermodynamique : S’assurer de la disponibilité du nouveau fluide même après 2030 et conserver une sécurité maximale avec un rétrofit A1 non-inflammable. Sans contrainte de changement sur la règlementation des équipements sous pression (ESP), car ces fluides répondent au même groupe de sécurité (Groupe 2) que le R404A / R410A etc…

3. Rétrofiter palie au problème de formation des techniciens : Un même savoir-faire pour plus de bénéfices. Lors de leur mise en service les rétrofits de la gamme RS catégorisés A1, ne demandent aucune formation ou précaution particulière pour le frigoriste / climaticien qui est déjà en maîtrise sur les anciens fluides (tels que le R410A, R407C ou R404A, R448A /R449A et R442A).

4. S'adapter à la règlementation : être conforme à la F-Gas et ainsi réduire au maximum l’empreinte environnementale sur les émissions directes grâce aux faibles GWP* des fluides RS (ces deux réfrigérants RS51 et RS53 ayant les plus bas GWP du marché). Puis, réduire les émissions indirectes, notamment par la production et la destruction d’installations mais aussi par l’économie énergétique réalisée par les rétrofits RS.

5. Affirmer « vos » valeurs RSE : suivre la réglementation F-Gas est une obligation mais changer l’installation uniquement lorsque les besoins du client changent reste une des décisions clés pour le frigoriste/climaticien réalisant la maintenance de l’équipement. Rétrofiter le fluide initial c’est affirmer, par cet acte, ses valeurs environnementales. Lutter contre l'obsolescence prématurée des installations permet d’éviter des tonnes de déchets dues à leur renouvellement prématuré. C’est donc une solution pour préserver au maximum les ressources de la planète et éviter une entropie inutile.

Dès 2024, une nouvelle directive entrera en vigueur : la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Elle viendra remplacer la Non Financial Reporting Directive (NFRD) et obligera plus de 50000 entreprises en Europe à établir un reporting extra-financier sur leurs implications RSE, c’est-à-dire environnementales, sociales et sociétales. Ce nouveau dispositif s’étendra aux entreprises de plus de 250 salariés et leurs sous-traitants notamment les frigoristes.

Pourquoi choisir de travailler avec FRAMACOLD ?

Acteur depuis plus de 20 ans sur le marché des réfrigérants avec une spécialisation dans les fluides de rétrofit :

- Pour faciliter la maintenance des installations existantes.



Une large gamme de fluides en stock et des solutions innovantes en termes de rétrofit :

- Pour trouver des solutions adaptées à tous les besoins de froid artificiel.



Un service de proximité avec un réseau de plus de 80 dépositaires en France :

- Pour un retrait immédiat de bouteilles de fluide.



Une offre globale de produits pour la maintenance répondant aux besoins quotidiens des frigoristes et climaticiens :

- Bouteilles X-Lite (45% plus légères que les bouteilles classiques avec des poignets ergonomiques),

- Gamme de produits assurant la durabilité des installations huiles, brasures, outillage,

- Glycol …



Des interlocuteurs dédiés :

- Pour vous accompagner avant, pendant et après l’achat de vos produits.



Des trophées et reconnaissances telles que les SEPTUORS RSE de l’Aude et l’ISO9001 démontrant la qualité et l’implication de FRAMACOLD dans ses actions et procédures.





Qu’en est-il pour les bureaux d’études ?

1. Conseiller les clients vers une solution économique : pérenniser les installations existantes en remplaçant uniquement le réfrigérant par un rétrofit ayant des caractéristiques proches avec un GWP plus faible. Le coût d’un rétrofit est d’un dixième comparé au coût d’un renouvellement complet de l’installation.



2. Conseiller les clients vers une solution « RSE » : préconiser l’utilisation des fluides de la gamme RS permet de réduire jusqu’à 80% l’émission de tonnes équivalent CO2 dans l’atmosphère, de leurs installations, en cas de fuite.



De plus, renouveler les installations pouvant encore produire le froid nécessaire pour répondre aux

besoins de l’enseigne, c’est rentrer dans une société de surconsommation :

Avec la production de DEEE** par la mise au rebut de l’installation actuelle (2000kg approx.).

Avec le gaspillage des matières premières telles que l’eau et l’acier et le cuivre, nécessaires à la manufacture d’une installation neuve (la production d’un kilo d’acier demande environ 500 litres d’eau. Pour une installation frigorifique pesant 1 tonne, 500 000 litres d’eau sont donc nécessaires…).

Rétrofiter c’est maintenir l’existant pour amoindrir l’impact du froid artificiel et préserver les ressources de la planète.

3. Accompagner les clients vers une solution plus sécurisée : l’utilisation de fluides A1 non toxiques et non-inflammables comme les réfrigérants de la gamme RS sécurisent l’installation de façon maximale, et reste dans le même groupe de sécurité ESP (Groupe 2) que celui des anciens fluides.

Face à l’accélération des changements de notre planète, il est temps de prendre des décisions de bon sens pour une réduction immédiate des impacts du froid sur le réchauffement climatique.

* GWP : Global Warming Potential - Le potentiel de réchauffement global est le pouvoir réchauffant d'un gaz.

** DEEE : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques.

A propos de FRAMACOLD

FRAMACOLD spécialiste des fluides frigorigènes et de substitution est actif en France depuis plus de 19 ans en offrant une gamme complète de réfrigérants pour les installations neuves et en maintenance. Notre volonté première est de limiter l’impact de la production de Froid sur l’environnement en répondant aux besoins des frigoristes et climaticiens en terme de maintenance.

Nos solutions de réfrigérants par drop’in sont simples, économiques et efficaces. En vous proposant les rétrofits de la gamme RS de Refrigerant Solution nous vous permettons de maintenir les installations existantes sans changement de matériel lourd et en prenant en compte les quotas de la règlementation F-Gaz.

www.framacold.com