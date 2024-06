entreprises





Dans un marché en tension extrême, confronté à une demande de compétences qui explose, le principal défi auquel doivent faire face les sociétés de conseil est de parvenir à imposer une identité d’entreprise forte, susceptible à la fois d’attirer les meilleurs profils et de les fidéliser. Pour ce faire, Weeneo consulting a bâti sa stratégie RH autour d’une ligne directrice directement inspirée des valeurs véhiculées par le sport collectif : passion, proximité, esprit d’équipe.



Par Lauris Faraldi, co-fondateur de Weeneo Consulting



Contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération d’ESN

Depuis le covid, les attentes des candidats ont changé. On parle désormais en priorité d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, de bien-être au travail, d'autonomisation du temps de travail, de démarche RSE.

Ces évolutions ont accéléré l’émergence d'une nouvelle génération d'ESN, porteuse d'un nouveau souffle dans le domaine du conseil, qui propose une approche orientée sur l’humain et repose sur une identité d'entreprise forte, synonyme d’engagement.



Proximité, esprit d'équipe et passion

Dans ce contexte, sans une stratégie RH adaptée, la course est perdue d'avance. C'est pourquoi, dès le départ de notre aventure entrepreneuriale, il était fondamental de définir notre identité autour de valeurs fortes. Ces valeurs, nous les avons puisées dans le sport collectif et elles se matérialisent à tous les niveaux de l’entreprise au travers de trois grands principes : proximité, esprit d'équipe et passion.

Concrètement, l'idée est d'envisager l'entreprise comme une structure participative, qui place le consultant au cœur de l'écosystème, en l’impliquant au maximum.



Pour ce faire, nous avons bâti un écosystème RH complet qui se structure de la sorte :



Dans un premier temps : 3 programmes pour être acteur de son parcours professionnel :

- Weecoach, qui encadre le suivi de carrière personnalisé de chaque collaborateur. Ce programme permet d’assurer un double suivi, à la fois interne sur l’intégration au sein de la société et externe, pour permettre au nouvel entrant de cerner au mieux les contours de sa mission et garantir un relais constant avec la structure.

- Weeplay, qui permet à chacun des consultants, au-delà des attributions liées à son poste, de jouer un rôle dans la vie de l’entreprise, que ce soit en termes de recrutement, de relation client, de formation ou de communication. Le but ici est de renforcer le sentiment d’appartenance, de donner la possibilité à tous d’être associé au destin collectif et de sortir du statut de simple exécutant. Par ailleurs, chaque collaborateur qui choisit de s’investir dans ce programme sera valorisé financièrement.

- Weeboost, qui est un programme de formation continue qui inclut à la fois des webinaires, des ateliers, des cours d’anglais en interne mais aussi un partenariat avec une plateforme de e-learning qui donne accès à plus de 14 000 formations permettant à tous les collaborateurs de monter en compétences.



Dans un second temps : nous organisons des Team Experiences pour partager des moments conviviaux et engagés tous ensemble :

- Weefun, qui est un programme événementiel, à travers lequel nous réunissons les équipes deux fois par trimestres, le plus souvent autour de rendez-vous à caractère sportif, afin de renforcer la cohésion interne et favoriser l’intégration des nouveaux collaborateurs.

- Weecare, qui est le poste de pilotage de notre politique RSE. Celle-ci se traduit par l’engagement de la société en faveur de grandes causes humanitaires ou environnementales, toujours par le prisme du sport, donc en accord avec l’identité de l’entreprise.

- Weenation, qui permet d’encourager la pratique sportive par l'initiation à de nouvelles disciplines et la participation collective ou individuelle à des compétitions, à travers le sponsoring. L'idée, là encore, est que nos collaborateurs soient force de proposition et puissent faire partager leur passion aux autres membres.





Sélectionner les profils adaptés pour une co-construction efficace

Si la volonté de voir représenter les valeurs du sport collectif au sein de notre écosystème a été le socle de notre stratégie dès l'origine, l'ensemble de cette infrastructure RH est bien évidemment évolutive et doit se nourrir en permanence des partages d'expérience avec l'ensemble des acteurs de l’entreprise.

Là encore, l'idée est de mettre les collaborateurs au cœur de l'écosystème en les intégrant aux réflexions quant à l'évolution de notre stratégie RH.

Corollaire de cette stratégie, notre politique de recrutement se concentre aussi bien sur la compétence technique que sur le profil relationnel et humain. Pour la bonne marche de l'entreprise, il est primordial de s'assurer que les candidats sont compatibles avec l'état d'esprit issu des valeurs sportives qui est le ciment de nos équipes.

En conséquence, la très grande majorité des nouveaux collaborateurs adhèrent aux méthodes en place. Résultat, la problématique du turn over, qui est majeure pour les sociétés de conseil, est aujourd'hui maîtrisée.

C'est ainsi une stratégie gagnant-gagnant : Pour nos consultants, c'est l'opportunité de se projeter dans la durée dans un écosystème qui leur correspond et pour l'entreprise, l'assurance de poursuivre sa stratégie de développement dans un contexte stable et serein.

A propos de Weeneo Consulting

Fondé en 2018 par Lauris Faraldi et Matthieu Sorre, Weeneo Consulting intervient sur trois grands domaines d'expertise : IT, R&D et ingénierie sur des missions qui recouvrent l'ensemble des métiers de l'ingénierie, techniques (développement applicatif, infrastructure systèmes et réseaux,...) comme fonctionnels (MOA, gestion de projet, gestion de produit), en passant par les nouveaux métiers autour de la cyber sécurité, du devops, de la data ou de l'intelligence artificielle.



http://www.weeneoconsulting.com

Chiffres clés :