L’équipe fait face à un naufrage imminent, seul un travail en réseau lui permettra de l’éviter et de rentrer au port grandie. True Sailor favorise ainsi le développement individuel et collectif des acteurs clés des entreprises dans un cadre convivial et structuré, avec un fort taux de rétention.





La méthodologie :

Audit de l’équipe pour identifier les problématiques et les axes d’amélioration. Formation pour asseoir les bases du fonctionnement de l’équipe. Mise en pratique avec des ateliers de travail sur le voilier spécifiquement conçus par True Sailor.

Exemple d'exercices complémentaires : Le naufrage, la navigation, le virement de bord, les yeux et les bras, les noeuds...





La voile, un outil de travail ... Pour faire grandir les équipes. Les résultats obtenus : Renforcement de la communication intra équipe : sincère, fluide et directe. Création de relations humaines fortes dissociées des hiérarchies professionnelles. Amélioration de l’efficacité opérationnelle : l’équipe se comprend mieux et plus vite. Instauration d’une logique de transfert de compétences et travail en réseau. 40 ports de départ et 1500 bateaux Les grandes entreprises comme les PME disposent désormais d’un choix de départs réparti partout en France y compris en région parisienne. True Sailor possède un panel de bateaux variés et adaptés aux spécificités de chaque projet.











L'équipe