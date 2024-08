entreprises





Créé en 2011, la société de services UCC Experts accompagne les opérateurs nationaux et internationaux dans le domaine de l’intégration de services IT, de l’assistance technique, du développement et du design technologique. Elle propose également à ses clients des modules de formation personnalisés et le développement d’applications sur mesure afin de compléter les solutions génériques. Forte de collaborateurs hautement qualifiés elle intervient à la demande sur l’ensemble du cycle de vie de chaque projet.





Vers une prochaine couverture nationale



Jusqu’à présent implantée exclusivement en région parisienne (La Garenne-Colombes), UCC Experts a ouvert, en avril dernier, une agence à Toulouse.



"Cette nouvelle implantation nous rend présents sur la zone du grand Sud-Ouest", explique Laure Tournier, responsable de la nouvelle agence, "Ce qui nous offre d’importantes opportunités de développement." D’ici peu, une antenne pourrait également voir le jour à Strasbourg, dans la perspective à terme d’une couverture nationale, voire européenne. "Nous tenons néanmoins à conserver notre identité d’entreprise à taille humaine, d’autant que notre capacité de réaction et notre disponibilité très forte font véritablement partie de nos meilleurs atouts", précise Laure Tournier.





A propos de UCC Experts



