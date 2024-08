entreprises

La technologie innovante d’Olkypay



Olkypay a développé une solution intelligente d’encaissement et de recouvrement des paiements. Le système expert de sa plateforme bancaire SIO4 permet de re-présenter et de fractionner automatiquement les impayés pour optimiser le recouvrement sans intervention humaine et à moindre frais pour les consommateurs.

Ces spécificités lui ont permis d’être reconnue, dès 2014, comme l’une des Fintechs les plus innovantes du marché. Le cabinet international Roland-Berger (1) attestera fin 2016 qu’il s’agit toujours d’une offre unique sur le marché et validera son efficacité.





Historique des relations Veolia -Olkypay



Décembre 2014



Veolia-Eau signe avec Olkypay pour traiter les flux d'encaissement des clients de Veolia Eau. Condamnée régulièrement pour coupures d’eau abusives, Veolia-Eau trouvait en Olkypay une solution efficace pour réduire les impayés en constante augmentation.

Le contrat portait sur un volume d'encaissement significatif de 5 milliards d’euros annuels de l'activité Veolia-Eau, se traduisant par un contrat de service de 13 millions d’euros pendant 7 ans pour Olkypay. Olkypay est ainsi propulsée au rang des grands acteurs européens des services de paiement.

Début 2015



Olkypay embauche une cinquantaine de collaborateurs au Luxembourg et en France pour honorer ce marché et s’y consacrer exclusivement à la demande de Veolia. La plateforme bancaire SIO4 dédiée à Veolia est mise en service en mars 2015.

Octobre 2015



Veolia crée Payboost.

Constatant les pertes de parts de marché liés à la remunicipalisation du secteur de la distribution d'eau, Veolia crée Payboost dans le but d'adresser le marché des municipalités et autres opérateurs de la distribution d'eau, d’énergie et de logement. Payboost doit devenir l’agent des services de paiement d’Olkypay.

Payboost est un service de paiement semblable à Olkypay, exploitant la technologie Olkypay.

Fin 2015



La plateforme SIO4 entre en production et l’année 2016 confirme son efficacité sur la réduction des impayés de Veolia Eau.

Novembre 2016

Veolia-Eau prétexte une situation de conflits d’intérêts visant deux de ses salariés dont son directeur général, Alain Franchi, pour entamer la rupture avec la start up, au profit de la filiale Payboost.

24 novembre 2016

Mediapart publie un article après s’être entretenu avec Antoine Frérot, président de Veolia Environnement.

"De nombreux faits rapportés sont faux mais le mal est fait. Toute la presse économique et grand-public s’en empare. Les mensonges sont tellement patents que Mediapart publiera le 15 mars 2017 un second article pour rétablir certaines contre-vérités flagrantes et dénoncer le rôle sulfureux de l’apporteur d’affaire Olivier Boyadjian, dirigeant de HIG Capital connu dans l’affaire de pollution des boues rouges de Gardanne. " commente F. Rouayroux co-fondateur d’Olkypay

14 février 2017

Veolia-Eau dénonce le contrat avec Olkypay, refuse de régler les deux derniers mois de prestations effectuées et laisse Olkypay supporter les impayés de ses clients sur sa propre trésorerie.





"Un plan pour récupérer son savoir-faire technologique et pour évincer Olkypay, exécuté de façon coordonnée"



La direction d'Olkyplay déclare avoir clairement détecté une manœuvre de Veolia dont la finalité est d'évincer Olkypay au profit de Payboost en ayant au préalable capté son savoir-faire technologique.

F. Rouayroux co-fondateur d’Olkypay commente :



"Il faut être naïf pour ne pas voir le plan de Veolia pour évincer Olkypay et récupérer son savoir-faire technologique, plan exécuté de façon coordonnée. Juste après la parution du premier article de Mediapart de novembre 2016, s’organise chez Veolia la rupture des relations avec Olkypay en ayant pris soin d’assurer au préalable la continuité des prestations avec Payboost.

Sous la responsabilité d’Antoine Frérot (PDG Veolia) et de ses proches collaborateurs dont Eric Haza, directeur juridique et Pascal Guillet, directeur de l’audit interne, et avec l’aide de plusieurs avocats, un plan d'éviction d’Olkypay et d’intimidation de ses dirigeants est mis au point pour travestir la réalité et dissimuler l’esprit du partenariat initial.

L’asphyxie par manque de trésorerie devait achever cette histoire et laisser un avenir radieux à Payboost qui annonçait déjà sur son site internet offrir les mêmes services innovants que ceux d’Olkypay"





Olkypay dépose trois plaintes pénales qui visent Veolia



Olkypay a déposé deux plaintes pour escroquerie, abus de confiance, escroquerie au jugement, pratiques anticoncurrentielles auprès du Procureur de la République près le pôle financier du Tribunal de Grande Instance de Paris

La première par Maître Alain Scheuer a été déposée le 30 août 2017, la seconde par Maître Patrick Maisonneuve, Antoine Maisonneuve et Alain Scheuer vient d’être déposée lundi 30 octobre pour abus de confiance.

Une plainte pour vol de documents a également été déposée le 21 février 2017 au Luxembourg par Maître Tom Felgen contre un ancien salarié d’Olkypay et pour recel de vol contre Veolia le 24 avril 2017.





(1) A propos de Roland Berger

Roland Berger Strategy Consultants, créé en 1967 en Allemagne par Roland Berger, est un des principaux cabinets de conseil en stratégie sur le plan international. En 2015, le cabinet se nomme plus sobrement Roland Berger. C'est le premier cabinet de conseil en stratégie d'origine européenne.



A Propos de Payboost

http://nova.veolia.com/solutions/payboost/



A propos de Olkypay

https://www.olkypay.com/





Articles cités et liés

Article Mediapart (Mars 2017) : https://www.mediapart.fr/journal/economie/150317/affaire-olkypay-le-responsable-eau-de-veolia-etait-au-coeur-de-la-corruption?onglet=full

Article Mediapart (Novembre 2016) : https://www.mediapart.fr/journal/economie/241116/chez-veolia-le-banquet-des-fauves?onglet=full

La lettre A : https://www.lalettrea.fr/strategies-d-entreprise/2017/03/23/l-audit-interne-de-veolia--petard-mouille-mais-pas-sans-retombees,108227180-ARL

Passeur d'alertes (17 Mars 2017) : https://passeurdalertes.org/2017/03/17/affaire-olkypay-responsable-eau-de-veolia-etait-coeur-de-corruption/