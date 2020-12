entreprises

L’organisme UpYourBizz Formation référencé qualité Datadock depuis un an, connaît un véritable succès auprès des acteurs de la distribution automobile et a déjà permis de former près de 800 participants ! UpYourBizz Formation a déjà déployé un contrat national avec le constructeur Mercedes-Benz en France et outrepasse les barrières de langues pour former les équipes Fleet de Renault aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. Mais alors pourquoi et comment réussir sa transformation digitale grâce à la formation ?





La formation, une réelle plus-value pour les concessions



Au fil des années, la proximité de UpYourBizz Formation avec la distribution automobile a permis :



• d’identifier des thématiques sur lesquelles la performance commerciale des équipes peut être améliorée,

• de déceler des failles sur la prospection, l’acquisition client et le traitement de leads en concession.

Très longtemps, les équipes en concession n’étaient formées que sur les nouveaux produits et sur les techniques de négociation. Aujourd’hui, UpYourBizz Formation propose des cursus orientés performance, efficacité délivrant un concentré de best practices.



Toujours dans l’optique d’accroître leur business, UpYourBizz Formation a développé un programme de formations en collaboration avec des experts métiers de l’automobile et du lead management. Les concessionnaires ayant goûté à le savoir-faire d'UpYourBizz sont prêts à recommander ses formations à 92 %.





Comment vendre des voitures grâce à Linkedin ?



C’est le nom transparent que porte la solution de formation destinée à la génération de leads à travers le réseau social professionnel LinkedIn. Grâce à lui, les concessionnaires prospectent et fidélisent les clients particuliers et professionnels, génèrent des rendez-vous qualifiés, augmentent leur part de marché et ainsi développent un nouveau canal de communication permettant de vendre des véhicules.



Après 8 heures de formation et accompagnés par un expert en social selling, 31 % des vendeurs ont déjà reçu des leads qualifiés dans le mois suivant la formation.





Comment transformer ses leads en ventes ?



Avoir des leads, c’est bien, savoir les traiter, c’est mieux. Aujourd’hui les leads ne reçoivent pas la même attention qu’un prospect franchissant les portes d’un showroom. Pourtant, ils tendent à représenter l’une des seules sources de passage en concession. C’est pour cette raison qu’UpYourBizz Formation aide les concessionnaires à s’approprier les compétences et méthodes pour réussir leur transformation digitale. UpYourBizz Formation évalue la capacité de traitement des leads des concessionnaires et proposons une formation sur-mesure, axée sur la mise en pratique et accompagnée d’un expert en lead management. Les vendeurs ont 8 heures pour être opérationnels et transformer leurs leads en ventes.

A propos d'UpYourBizz

UpYourBizz est une agence de développement commercial dédiée à l'automobile. Grâce à ses pôles événementiel, digital, marketing, télémarketing, coaching et formation, elle aide les concessions, groupes et marques à se développer. Elle a construit plus d'une vingtaine de solutions de développement clé en main et rémunératrices. Ventes privées, centres d'essais, black friday... l'agence met tout en œuvre pour faire bouger la distribution automobile mais pas uniquement. En effet l'agence ouvre son savoir-faire à d'autres secteurs de la distribution de véhicules : moto, loisir, agricole, poids lourd, véhicules du BTP, nautisme...



Plus d'indformations : https://www.upyourbizz.fr