Urban&You est une solution en ligne permettant de connaître en quelques clics le Droit à bâtir d'une parcelle, d’un quartier ou d’une zone en fonction des règles définies dans le PLU (Plan Local d'Urbanisme). Une collectivité pourra également mesurer l'impact d'un changement de règles en termes de densité de logements potentiels constructibles. A partir d’une analyse cartographique et d’un codage des règles d’urbanisme, l’algorithme développé permet un calcul automatique et optimal des surfaces constructibles.

Pour les collectivités, Urban&You est un réel outil de travail qui leur permet de faire évoluer leur PLU, dynamiser l'urbanisme de leur ville, détecter leur potentiel de construction, construire leur PLUi (PLU intercommunal)… Urban&You compte comme client et premier partenaire, la ville de PAU qui les accompagne dans leur développement depuis la création de la start-up.



"Lancé il y a deux ans, le partenariat entre notre collectivité et la jeune start-up se révèle être aujourd’hui une réussite. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique de soutien aux entreprises et start-up de notre région. Particulièrement dans le domaine du digital et de l'innovation car je suis certain que la simplicité, la rapidité, et l'autonomie qu’apportent ces nouveaux services sont des atouts pour l'avenir et le développement de nos villes." M. François Bayrou, Maire de Pau, Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

"Ces organisations ont su, grâce au digital, se réinventer, transformer leur organisation , leurs produits ou leur business model, avec des gains de croissance et un bénéfice client ou interne. Ces 20 champions ont conquis de nouveaux territoires, tout en résistant à l’ubérisation, à la concurrence mondialisée. Le numérique leur permet à la fois le développement et la sauvegarde de leurs emplois. On peut admirer les start-up, mais il faut également célébrer le dynamisme de ces entreprises installées, qui représentent l’essentiel de l’économie réelle et ont su se remettre en question. Elles l’ont d’ailleurs fait souvent en s’appuyant, pour innover, sur des start-up, fondant avec elles un écosystème vertueux."

Jean Kaminsky, fondateur de la Publication Solutions-Numériques et organisateur des Trophées de la Transformation Numérique