La société d’ingénierie rejoint le Cadence Connections Verification Program pour accélérer l'adoption de nouvelles technologies et améliorer la productivité dans le domaine de la vérification.



ELSYS Design collabore depuis de nombreuses années avec des sociétés de semi-conducteurs et renforce sa notoriété en rejoignant le programme Cadence.



ELSYS Design vient en aide à des clients intéressés par la mise en œuvre de solutions de vérification Cadence. La société intervient depuis son réseau de centres de conception situés en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est et aux États-Unis.

ELSYS Design, un leader mondial dans les domaines de la conception de semi-conducteurs et de systèmes électroniques embarqués, annonce qu'il a rejoint le Cadence® Connections® Verification Program.



ELSYS Design propose des services experts de conception et de vérification électronique et logicielle ; il accompagne les entreprises tout au long de leurs développements de systèmes embarqués.



Dans le domaine de la vérification, ELSYS Design apporte son expérience éprouvée et accompagne les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de flots de vérification, le développement de VIP (Verification IP, propriété intellectuelle de vérification) et la conduite de projets. ELSYS Design propose son expertise dans tous les domaines de la vérification, notamment la vérification SV-UVM (SystemVerilog Universal Verification Methodology). Il peut réaliser des projets clients complets, ou concentrer ses interventions sur des IP dédiées.

Le Cadence Connections Verification Program rassemble un réseau mondial d'experts dans les services, les formations et les développements d’IP qui mettent en œuvre des solutions de vérification Cadence. S'appuyant sur des années d'expérience dans les VIP réutilisables, les membres du programme accélèrent l'adoption de nouvelles technologies et améliorent la productivité des équipes de vérification.



En rejoignant le programme Cadence, ELSYS peut proposer à ses clients les avantages suivants :

Assistance d'experts pour la mise en œuvre de solutions de vérification Cadence et de la méthodologie de vérification UVM.

Base de connaissances partagées constituée au fil d’années d'expérience par de nombreuses équipes de développement et pour de très nombreux produits.



"La vérification représente aujourd'hui 70 à 80 % de l'effort dans un projet de conception de puces", déclare Pascal Barioulet, le directeur commercial d'ELSYS Design. "Nous disposons d’équipes de vérification talentueuses basées en France et en Serbie avec une vaste expérience dans les projets de vérification aux niveaux IP, sous-système et système, dans un large éventail de domaines d'application, et nous nous engageons pleinement à soutenir nos clients du monde entier dans leurs projets de conception et de vérification. Nos atouts, combinés aux outils de Cadence, augmentent la valeur ajoutée pour nos clients."

"En rejoignant le Cadence Connectons Verification Program, l'équipe ELSYS a franchi une étape supplémentaire pour étendre son expertise avec les solutions de vérification Cadence", déclare Pat Dutrow, directeur marketing pour les relations avec les fournisseurs EDA (Electronic Design Automation), chez Cadence. "Nous sommes impatients de collaborer avec eux pour permettre de nouveaux succès de clients à travers l'Europe et les États-Unis."

A propos d'ELSYS Design



ELSYS Design rassemble une communauté de spécialistes en systèmes électroniques embarqués passionnés par leur métier et par les nouvelles technologies.

ELSYS Design met en œuvre ses savoir-faire et expertise technique au service de clients multisectoriels pour les aider à relever les défis liés à la conception des toutes dernières technologies électroniques et logicielles.

ELSYS Design est implantée dans 9 villes de France, en Serbie, au Portugal et dans la Silicon Valley. Fondée et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

Where passion leads to excellence



www.elsys-design.com