musique





Plus de vingt ans après sa naissance, le concept musical de Christina Goh surprend encore. "La perle noire de l’afro-blues" n’aura jamais aussi bien porté son nom. Avec Andromède, la vocaliste redéfinit sa temporalité : sa voix puissante, sensible, retrace l’histoire de la mythique Andromède d’Ovide à coup de belles surprises ancrées dans le blues oublié et un son curieusement actuel.



Ici virevoltent les fréquences de la compositrice, entre percussions, instruments électriques authentiques des années 70 et sons électroniques de ce 21ème siècle, cet album est un monde. Celui d’Andromède sous la plume d’une Christina Goh, qui confirme en toute authenticité, le caractère unique d’un univers.

Andromède - Christina Goh

Album 8 titres, inspiré par Métamorphoses d’Ovide (Livre IV)

Label Plaza Mayor Company Ltd

Cd Digital

Cd Physical Edition Limitée



Tracklist

1 - Visages Brûlés

Auteure-compositrice : Christina Goh

2 - Andromède Song

Auteure-compositrice : Christina Goh

3 - Métamorphoses

Auteure-compositrice : Christina Goh

4 - Pétrifiés

Auteure-compositrice : Christina Goh

5 - L'ailleurs

Auteure-compositrice : Christina Goh

6 - D'hier à demain

Auteure-compositrice : Christina Goh

7 - Famille (Constellations)

Auteure-compositrice : Christina Goh

8 - Wings of Imagination

Auteure : Phillis Wheatley (18ème siècle) / Compositrice : Christina Goh



Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1734395369

Spotify : https://open.spotify.com/album/6wUvjBb0jyKEWnLDta0dop

YouTube : https://youtu.be/5k3rWiaJHpk



Cd Physical Store : https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/andromede-christina-goh-album-cd



www.plazamayorcompany.com