"Relevez le défi d'atteindre vos objectifs de vie en 9 mois"



Parution le 6 octobre 2017



Des ressources complémentaires



Un guide complet en version numérique accompagne l’Agenda MAB afin d’optimiser la bonne compréhension du concept, et de son utilisation. Et bien plus encore avec des astuces, des techniques, des bonus qui permettent d’accroître sa productivité.



Un livret de "découverte" est offert pour expliquer le sens de la démarche et l’apport de cet outil. Son auteure qui partage son expérience dans ce livret invite toutes les personnes interpellées par ce projet à l’y joindre dès son lancement. Ce livret est donc disponible gratuitement par téléchargement sur www.agendamab.com, Facebook, et YouTube.



Caractéristiques



ISBN : 978-2-9559978-0-2

Format : 15x21 cm

224 pages

Couverture rigide aspect cuir

Prix de vente public : 37 € TTC







A propos de l'auteure



Née en 1977 à Kinshasa RDC, Antoinette Mabita est arrivée en France avec sa famille pour s’installer à Paris pendant sa préadolescence. Passionnée de la mode, elle y oriente ses études pour obtenir un BTS et plus tard une licence en Qualité, Sécurité et Environnement. Ce qui lui a permis de mener une carrière d’abord de modéliste puis de coordinatrice Qualité dans le milieu de la mode.



Mère de famille de trois jeunes enfants (12, 6 et 3 ans), elle prend très vite la décision de rechercher un équilibre entre sa vie professionnelle et privée en démarrant une démarche d’amélioration personnelle afin de trouver un équilibre de vie.



De cette période de réflexion, émerge un fort désir de réorientation professionnelle dirigée vers l’entrepreneuriat, sur un projet qui donne du sens à ses nouvelles aspirations et en lien étroit avec ses apprentissages. Les raisons qui l’incitent à créer sa propre activité, c’est la détermination de reprendre le contrôle de son temps. Une quête de liberté qui passe par sortir de sa zone de confort pour permettre d’écrire une nouvelle page de son histoire.





