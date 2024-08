sante



Le Cefaly est le premier appareil de neurostimulation cranienne externe au monde pour la prévention et le traitement des migraines. Il a reçu aux USA l’approbation de la FDA en mars 2014.

Les quatre publications internationales se basent sur différentes études portant, d’une part, sur la prévention et le traitement des migraines chroniques, des migraines réfractaires, et d’autre part sur la visualisation en imagerie médicale des effets de l’utilisation de la neuro stimulation crânienne externe sur les zones cérébrales affectées en cas de migraine, en clair du mécanisme d’action du dispositif mis au point par la société liégeoise.



En outre, grâce à de récents progrès technologiques majeurs dans les paramètres électriques et le protocole d'application, une de ces études, réalisée à l'Université de Columbia (New York, USA), a donné lieu à la toute première publication sur l’efficacité du Cefaly durant la crise de migraine. Les résultats obtenues sont meilleurs que prévus et laissent penser que le Cefaly Acute (pour traitement aigu de la crise) devriendra le premier traitement de référence pour la crise de migraine.



"Ce qui est particulièrement intéressant de noter, et cela nous réjouit", déclare le Dr. Pierre Rigaux CEO de la société, "c’est que ces études qui ont fait l’objet des publications, ont été réalisées dans des cliniques universitaires aux USA et dans plusieurs pays Européens. Preuve s’il en est que notre dispositif gagne en notoriété et crédibilité et que son efficacité est reconnue par la communauté scientifique internationale ; notre dispositif est à présent considéré comme un traitement de référence, voire de première ligne."



Les résultats de l’étude publiée par la revue internationale BMC Neurology démontrent même à cet égard la grande efficacité du Cefaly dans le traitement de migraines ne répondant pas aux traitements médicamenteux classiques, comme le Topiramate, par exemple.



"Pour 66% des patients migraineux pour lesquels une médication orale classique ne donnait lieu en effet à aucune amélioration, l’utilisation du Cefaly s’est avéré extrêmement efficace", constate Pierre Rigaux, "c’est un résultat réellement significatif de l’efficacité de notre dispositif et un réel espoir pour les patients migraineux lorsqu'une médication orale n’apporte pas de solution."