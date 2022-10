shopping





Encourager le zéro déchet partout et tout le temps, tel pourrait être le leitmotiv de l’équipe à l’origine de Jaar. Des adeptes d’un nomadisme responsable pour qui le zéro déchet est plus qu’une évidence : une nécessité.

Confrontés au fait que vivre « normalement » avec ses convictions écologiques n’est pas toujours aisé, ils imaginent Jaar : une capsule légère et modulable au design épuré pour transporter ses cosmétiques solides et ne plus jamais laisser ses bonnes habitudes à la maison.





La vie nomade encapsulée



Compact et ergonomique, Jaar se fait tout petit, mais promet un grand changement de paradigme : 140 grammes et 15 centimètres offrant 4 compartiments distincts pensés pour accueillir tous types de soins solides ronds ou carrés, mais aussi de la crème, des pastilles ou des comprimés.



Entièrement personnalisable, la capsule Jaar s’adapte aux besoins de son utilisateur qui peut choisir d’utiliser, un, deux, trois, ou tous les modules à la fois. Ce qui ne gâche rien ? Une prise en main facilitée, une anse amovible pour suspendre Jaar sous la douche ou l’accrocher à son sac… Et un style iconique, qui ne demande qu’à être exposé fièrement dans la salle de bains.





Un design signé Margaux Keller

Imaginé à Paris, c’est dans le sud de la France que Jaar prend vie : grâce au coup de crayon audacieux de Margaux Keller, designer et architecte d’intérieur de talent. La créatrice marseillaise, pour qui l’écoconception est une seconde langue, signe un objet aux lignes épurées et à l’élégance brute, dont on prédit une adoption universelle. Disponible en blanc laiteux « Soyamilk » et vert « Nénuphar » intense, Jaar prend le parti de s’inviter dans votre intérieur et d’y faire de l’ombre à vos plus beaux objets déco et flacons de parfum.





Une capsule écoconçue pour durer



Non content d’encourager une transition douce et définitive vers le zéro déchet, Jaar ne fait pas les choses à moitié. Fabriqué en France à partir de matériaux recyclés, ce contenant révolutionnaire permet non seulement d’éviter le recours au plastique, mais aussi de prolonger la durée de vie des cosmétiques solides. Pour cela, un système de gouttières bien pensé permet de limiter le contact des savons et shampoings solides avec les filets d’eau résiduels, tout en prévenant les fuites accidentelles grâce à une fermeture hermétique.

Pensé pour une génération ayant intégré le zéro déchet et les compléments alimentaires à son quotidien, Jaar propose aussi un compartiment séparable en deux parties pour accueillir des crèmes, baumes ou masques, ainsi qu’une cellule plus petite, idéale pour du dentifrice en comprimé ou des gélules.

Un financement participatif pour une histoire commune



Lancée sur Ulule à l’automne 2022, la campagne de financement participatif a pour but d’absorber le coût de fabrication du moule industriel, et de conserver une production 100% française. Elle reflète aussi le choix de la cohérence : celui de rester le plus proche possible des besoins des clients, en les impliquant dès le lancement du projet et pour longtemps après.

Différentes contreparties sont proposées aux co-financeurs : capsule solo, en duo, avec ou sans routine solide grâce à la collaboration de marques de (slow) cosmétique triées sur le volet : Sloe, Pachamamai, Savonnerie Ciment Paris…

La marque pense aussi à ses futurs distributeurs, qui ont la possibilité de recevoir 20 capsules à prix très doux pour une mise en situation dans leur point de vente.

Enfin, les naturalistes convaincus pourront choisir de s’offrir une formation avec Christophe de Hory, du « Chemin de la nature », pour découvrir tous les bienfaits des plantes et apprendre à prendre soin de soi au naturel.

La campagne a atteint 500% de son objectif, à découvrir dès maintenant sur Ulule :

https://fr.ulule.com/jaar-la-capsule-zero-dechet

Plus d'informations : https://www.jaar.fr