Apprendre la robotique en s'amusant

Un robot maçon, un robot secouriste, un robot qui reconnaît des objets, un robot qui marche... Il ne se passe presque plus un jour sans que les journaux ne relaient une nouvelle avancée dans le secteur de la robotique. De quoi donner envie de se lancer et de fabriquer soi-même son petit robot.



Les succès du "Do It Youself" (DIY) et des box par abonnement ont donné l’idée à Robobox de créer la première box robotique. S’amuser et apprendre en construisant des robots depuis son salon, voici ce que propose cette start up française. Accessibles à partir de 14 ans, ces box permettent de construire chaque mois un nouveau robot et de se former aux bases de la programmation et de l’électronique.



Pas de soudure, pas de visserie, juste un ordinateur

Seul un ordinateur sous MacOS, Linux ou Windows est requis, et aucune soudure ou visserie ne sont à réaliser. Toutes les pièces nécessaires à la construction sont également intégrées dans la boite, de même qu’un livret pour la programmation. Les robots sont ensuite entièrement démontables, et ils sont même fusionnables entre robots.



Deux langages sont proposés par Robobox : le C++/Arduino et le langage Scratch, accessible à partir de 14 ans. Les utilisateurs qui bloquent sur une étape pourront être mis en relation avec les équipes de Robobox ou la communauté de membres.



Des formules 3, 6 ou 12 mois sont proposées à partir de 24,99 €/mois.



Les box sont distribuées exclusivement sur www.robobox.fr.





A propos de Robobox



Créée en mars 2016, Robobox est une société française qui compte déjà 3600 clients. Plus de 20000 box ont déjà été livrées depuis la création de la société.