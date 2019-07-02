24 | CommuniquÃ© de presse
'IA-Commerce' : Le livre choc qui annonce la mort du e-commerce et la montÃ©e du commerce par lâ€™intelligence artificielle
Le e-commerce n’est pas en train d’évoluer : il s’éteint.
C’est le constat radical posé par le Dr Marco DA CRUZ, entrepreneur et docteur en science du marketing digital, dans son nouvel ouvrage "IA-Commerce : Le e-commerce est mort - L’extinction programmée, ce que personne n’ose dire sur la fin d’un modèle à bout de souffle".
Plus qu'un essai de plus sur la technologie, une alerte
En s’appuyant sur plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le e-commerce, l’auteur démonte les croyances qui ont façonné l’économie numérique : le marketing de masse, la publicité à outrance, la guerre du trafic et les tunnels de conversion.
Selon lui, l’intelligence artificielle ne vient pas améliorer ces mécanismes... elle les efface.
L’IA ne se contente pas d’optimiser : elle reconstruit
Elle transforme les marques en données, les clients en prédictions et les sites marchands en systèmes auto-apprenants.
C’est la fin du commerce piloté par l’humain, et le début d’un modèle invisible, fluide, entièrement guidé par les algorithmes.
Entre essai économique, réflexion scientifique et manifeste sur le futur du digital, "IA-Commerce" propose une lecture claire et accessible de cette mutation. L’auteur y pose une question dérangeante : dans un monde où les algorithmes décident avant que nous choisissions, quelle place restera-t-il pour les marques, les marketeurs et les consommateurs eux-mêmes ?
"IA-Commerce" s’adresse aux dirigeants, marketeurs, chercheurs et lecteurs curieux du futur. Plus qu’un livre, c’est une prise de conscience sur le monde qui vient. Et une invitation à s’y préparer dès aujourd’hui.
"Le e-commerce n’est pas une victime de l’intelligence artificielle. Il en est la première victime collatérale. L’IA ne remplace pas les outils du commerce : elle les absorbe, les digère et les reconstruit sous une autre forme. Nous vivons la fin d’un modèle et le début d’un écosystème où l’achat, la décision et la relation client se déroulent sans intervention humaine. C’est une révolution silencieuse, mais totale." - Dr Marco DA CRUZ, auteur de “IA-Commerce : Le e-commerce est mort – L’extinction programmée”
Informations pratiques
Titre : IA-Commerce : Le e-commerce est mort – L’extinction programmée, ce que personne n’ose dire sur la fin d’un modèle à bout de souffle
Auteur : Dr Marco DA CRUZ
Formats disponibles : Livre relié, livre broché et version numérique
ISBN : 979-8264711701
Disponible sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B0D9VYKC6H
Site officiel : https://ia-commerce.fr/
A propos de l'auteur
Marco Da Cruz est docteur en sciences du marketing digital et fondateur de HairStore.fr, le premier site de vente en ligne français spécialisé dans les produits capillaires professionnels auprès des particuliers.
Entrepreneur depuis plus de vingt-six ans, il dirige plusieurs entreprises dans le e-commerce, la technologie et la stratégie d’innovation. Son parcours mêle terrain et recherche, lui offrant une vision unique des mutations économiques liées à l’intelligence artificielle.
Formé à la stratégie, à la data et à la transformation digitale, il intervient régulièrement auprès d’entreprises et d’organisations professionnelles sur les enjeux d’automatisation, de modèles prédictifs et d’intelligence artificielle appliquée au commerce.
