Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos.





"Dans C’était mieux demain, nous plongeons dans une comédie temporelle : un couple des années 50 bascule brutalement en 2025, confronté à un monde qu’il ne reconnaît pas. La musique, dans ce film, ne souligne jamais la comédie : elle traduit plutôt la dissonance intérieure, la nostalgie d’un temps perdu, la surprise et parfois l’angoisse de l’inconnu. Le thème d’amour, pleinement développé dans le titre "Flashback", devient le fil secret de la bande originale, une mémoire sous-jacente qui traverse les moments les plus légers. Le piano dialogue avec l’orchestre, qui déploie des phrases de souffle pour illuminer l’ironie du choc temporel. Par instants, la musique s’habille de couleurs latines et d’accents de film des années 50, glissant un parfum d’antan dans la première partie du film. Ainsi, la bande originale ne double pas le rire : elle installe un contrechamp sensible qui enrichit la comédie d’une dimension inattendue." - Romain Trouillet - Compositeur

C'était mieux demain

De Vinciane Millereau

Avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

Musique originale Romain Trouillet

