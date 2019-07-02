 27457tt

Du lundi au vendredi de 8H à 19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiqué
|

24 | Communiqué de presse

print
musique

Sortie de la bande originale du film 'C'était mieux demain', par Romain Trouillet

Published on 13/10/2025 à 13:27



Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos.


"Dans C’était mieux demain, nous plongeons dans une comédie temporelle : un couple des années 50 bascule brutalement en 2025, confronté à un monde qu’il ne reconnaît pas. La musique, dans ce film, ne souligne jamais la comédie : elle traduit plutôt la dissonance intérieure, la nostalgie d’un temps perdu, la surprise et parfois l’angoisse de l’inconnu. Le thème d’amour, pleinement développé dans le titre "Flashback", devient le fil secret de la bande originale, une mémoire sous-jacente qui traverse les moments les plus légers. Le piano dialogue avec l’orchestre, qui déploie des phrases de souffle pour illuminer l’ironie du choc temporel. Par instants, la musique s’habille de couleurs latines et d’accents de film des années 50, glissant un parfum d’antan dans la première partie du film. Ainsi, la bande originale ne double pas le rire : elle installe un contrechamp sensible qui enrichit la comédie d’une dimension inattendue."Romain Trouillet - Compositeur

C'était mieux demain
De Vinciane Millereau
Avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne
Musique originale Romain Trouillet
Label Plaza Mayor Company Ltd


Spotify : https://open.spotify.com/album/3PYVUv0j30U8xlhEBLWiBT

Deezer : https://www.deezer.com/album/829947901

YouTube : https://youtu.be/4cWSfa-5SUs

Fanlink : https://fanlink.tv/wJ84

www.plazamayorcompany.com

 

Communiqué publié par Braoude Lydia
Published on 13/10/2025 à 13:27 sur 24presse.com
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd

www.plazamayorcompany.com
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
Braoude Lydia

Company : Plaza Mayor Company ltd

Press contact

Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd

Contacter

Website
www.plazamayorcompany.com

Diffuser
un communiqué
de presseLancer une diffusion

Derniers communiqués de presse de la catégorie "musique"