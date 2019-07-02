24 | Communiqué de presse
Sortie de la bande originale du film 'C'était mieux demain', par Romain Trouillet
Published on 13/10/2025 à 13:27
Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos.
"Dans C’était mieux demain, nous plongeons dans une comédie temporelle : un couple des années 50 bascule brutalement en 2025, confronté à un monde qu’il ne reconnaît pas. La musique, dans ce film, ne souligne jamais la comédie : elle traduit plutôt la dissonance intérieure, la nostalgie d’un temps perdu, la surprise et parfois l’angoisse de l’inconnu. Le thème d’amour, pleinement développé dans le titre "Flashback", devient le fil secret de la bande originale, une mémoire sous-jacente qui traverse les moments les plus légers. Le piano dialogue avec l’orchestre, qui déploie des phrases de souffle pour illuminer l’ironie du choc temporel. Par instants, la musique s’habille de couleurs latines et d’accents de film des années 50, glissant un parfum d’antan dans la première partie du film. Ainsi, la bande originale ne double pas le rire : elle installe un contrechamp sensible qui enrichit la comédie d’une dimension inattendue." - Romain Trouillet - Compositeur
C'était mieux demain
De Vinciane Millereau
Avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne
Musique originale Romain Trouillet
Label Plaza Mayor Company Ltd
Spotify : https://open.spotify.com/album/3PYVUv0j30U8xlhEBLWiBT
Deezer : https://www.deezer.com/album/829947901
YouTube : https://youtu.be/4cWSfa-5SUs
Fanlink : https://fanlink.tv/wJ84
www.plazamayorcompany.com
Communiqué publié par Braoude Lydia
Published on 13/10/2025 à 13:27 sur 24presse.com
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd
www.plazamayorcompany.com
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd
Website
www.plazamayorcompany.com
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "musique"
Sortie de la bande originale du film 'C'était mieux dem...Publié le 13/10/2025 à 13:27 'C'était mieux demain' - Original Soundtrack by Romain ...Publié le 13/10/2025 à 13:27 Sortie de la bande originale du film 'Sacré Coeur', par...Publié le 03/10/2025 à 17:20 'Sacré Coeur' - Original Soundtrack by Thierry Malet...Publié le 03/10/2025 à 13:16 Surface - Tv Série Soundtrack by Loic Ouaret...Publié le 03/09/2025 à 11:25 Sortie de la bande originale de la série Surface, par L...Publié le 03/09/2025 à 11:14 Soleil Noir - Under a Dark Sun - Original Soundtrack by ...Publié le 24/07/2025 à 13:26 Sortie de la bande originale de la série Soleil Noir - ...Publié le 24/07/2025 à 12:47 'The Shameless' - Original Soundtrack by Petar Dundakov...Publié le 19/05/2025 à 12:37 Sortie de la bande originale du film 'The Shameless', pa...Publié le 14/05/2025 à 16:39