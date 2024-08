tech



Smarto propose aux professionnels de l’automobile de développer et déployer rapidement leur solution "Véhicule connecté" en leur proposant CarAlgo, sa boite à outils prête à l’emploi : Device Plug and Go, Applications mobiles Androïd/IOS en marque blanche, Plateforme Cloud Automotive Data Service avec ses APIs Rest Full, et un Dashboard doté d’indicateurs pertinents d’aide à la décision.



CarAlgo est une solution de véhicule connecté basée sur un Device permettant la collecte des données d’usage des véhicules multimarques : Kilométrage, Niveau de carburant, Échéances de maintenance, Codes défaut, mais aussi des données de comportement des conducteurs : Scoring de conduite et d’Eco drive.



Le Device est équipé d’un accéléromètre 3 axes pour l’analyse du comportement, il se branche sur la prise OBD du véhicule, Plug and Go, il remonte les données du véhicule à travers une connexion Bluetooth LE et LPWAN (LoRa et SigFox).



Compatible avec 100% du parc automobile grâce à ses protocoles de communication, il implémente 3 technologies de communication pour récupérer les données véhicules : Diagnostic OBD, Diagnostic constructeurs et Trames CAN fonctionnelles. C’est le dongle le plus compact du marché grâce à son épaisseur de 6 mm, il se loge discrètement dans la trappe à fusible, console centrale ou boite à gants.



Pour le B2C, la collecte des données se fait en Bluetooth et avec le Smartphone du conducteur. Pour le B2B, il est possible de fiabiliser la remontée des données grâce à l’option réseaux LPWAN. Avec LoRa et SigFox, la collecte se fait simplement à un coût d’abonnement ultra-compétitif.



CarAlgo intéresse les assureurs pour le "Pay as you drive" kilométrage parcouru du véhicule, et le "Pay how you drive" comportement du conducteur; les professionnels de l’Aftermarket automobile, concessionnaires et garages de réparation pour le ciblage marketing, la fidélisation des clients, le carnet d’entretien digital et l’optimisation des entrées atelier; les loueurs de véhicule et les gestionnaires de flotte pour la remontée fiable et non manuelle des données directement du véhicule, pour la réduction du TCO et pour mieux connaitre l’usage de ses véhicules; les startups de la mobilité et de l’autopartage.





A propos de Smarto



Fondée en 2014 par Toufik Nacer, Eng, PhD, Expert en réseaux embarqués automobiles, Smarto est spécialisée dans l’internet des objets et le véhicule connecté. Forte de son expertise, Smarto accompagne aussi ses clients grands comptes dans le développement de leur projet R&D.



Dans le cadre de son développement, Smarto entre dans la phase de l’ouverture de son capital à des investisseurs afin de se doter de capitaux propres suffisants pour permettre d’accélérer son développement à l’international.



Plus d'informations : www.caralgo.com