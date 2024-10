culture

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 janvier et plus de 220 films ont été reçus au 8 avril. Celles-ci sont ouvertes à tous, à la seule condition qu’au moins 80% de l’équipe du film ait moins de 30 ans à la date du dépôt de la candidature. Ce festival sélectionnera et diffusera des courts-métrages de 2 minutes 30 à 20 minutes, produits et inscrits par de jeunes réalisateurs de moins de 30 ans.



Les 8 et 9 juin 2018, le Comète Film Festival diffusera les courts-métrages sélectionnés, des conférences et des master classes, devant un jury de professionnels à Paris au Club de l'Étoile lors de deux journées également ouvertes au public. L’entrée au Festival est entièrement gratuite.



Le Festival accueille dans un même lieu des jeunes réalisateurs, un jury de professionnels du cinéma, des acteurs de l'industrie audiovisuelle, des lycéens en option Cinéma et Audiovisuel, des étudiants, des cinéphiles et un public curieux, dans le but de faire naître des opportunités et encourager la création cinématographique.



Parmi les 5 membres du jury, Marc Lesort, ancien secrétaire général de France Télévisions, Thierry Samitier, acteur dans "Nos chers voisins" ou encore Victor Habchy, photographe.



8 prix seront décernés : prix de la photographie, prix de la réalisation, prix du scénario, prix de l’interprétation ; puis prix du public, grand prix du jury, prix du meilleur film étranger et enfin le prix coup de cœur Comète. Le festival se clôturera par la remise des prix suivie d'un cocktail.

8 janvier 2018 : ouverture des participations (gratuites)

9 mai 2018 : fermeture des participations, ouverture des inscriptions du public aux projections

9 mai 2018 : Annonce des finalistes

8 et 9 juin 2018 : Comète Film Festival au Club de l'Étoile



Information complémentaire, candidature et réservation sur le site : https://cometefilmfestival.com/



Le Comète Film Festival est créé par Comète, association étudiante d’élèves actuellement en formation ingénieur dans la grande école d’ingénieur Télécom ParisTech du groupe IMT.





A propos de Télécom ParisTech



Télécom ParisTech forme à innover et entreprendre dans un monde devenu numérique. Ses enseignements et sa recherche intègrent toutes les disciplines des sciences et technologies de l’information et de la communication avec un ancrage sociétal fort, leur permettant de relever les défis majeurs du 21e siècle. Ses cursus diplôment ingénieurs, docteurs et professionnels et attirent 55 % d’étudiants étrangers.



Sa recherche, labellisée Carnot Télécom & Société numérique, présente une expertise internationale, originale et pluridisciplinaire, sur six axes stratégiques : Big Data, Très Grands Réseaux & Systèmes, Confiance Numérique, Design-Interaction-Perception, Modélisation pour le Numérique, Innovation Numérique.



École de l’IMT (Institut Mines-Télécom), Télécom ParisTech est membre fondateur du réseau ParisTech et se positionne comme le collège de l’innovation par le numérique de Paris-Saclay, dont l’ambition est de devenir l’un des premiers pôles d’innovation mondiaux.