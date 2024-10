Eric HUBLER est conférencier, formateur, auteur et conseil de dirigeants. Spécialiste du leadership, il a créé la méthode Aïkido Management® pour accompagner la transformation managériale ( www.erichubler.com ). Il est par ailleurs l’auteur de « Light » et le co-auteur de « L’Equilibriste », conte initiatique devenu un bestseller international.

Hervé LUTHRINGER est directeur des acquisitions et des partenariats stratégiques au sein d’un grand groupe international dans le domaine de l’énergie et officier de marine de réserve sous contrat opérationnel avec le grade de Capitaine. Il est par ailleurs l’auteur du livre « Ajoutez l'élégance dans votre vie personnelle et professionnelle, pour plus d’excellence ».