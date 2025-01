entreprises



Une levée stratégique pour accélérer l’innovation et l’expansion



Co-fondée par Armen Aristakessyan et Pierre Marciniak, Owneat propose une solution numérique simple et intuitive, permettant de fluidifier les processus au restaurant. Accessible via un QR code, la plateforme offre une expérience client optimisée et aide les restaurateurs à gagner en efficacité opérationnelle, sans qu’aucune application ni création de compte ne soient nécessaires. Elle est entièrement configurable par le restaurateur à tout moment et depuis n’importe où, tout en restant compatible avec tous les appareils, qu’il s’agisse de smartphones, tablettes ou ordinateurs de bureau.



Grâce à ce financement, Owneat renforcera ses équipes, développera des fonctionnalités supplémentaires et étendra son implantation nationale. L’entreprise entend répondre aux défis croissants des restaurateurs en quête de solutions modernes et accessibles, tout en maintenant une expérience client fluide et innovante.

Armen Aristakessyan, Président d’Owneat : "Chez Owneat, nous travaillons chaque jour pour simplifier le quotidien des restaurateurs et améliorer l’expérience de leurs clients. Nous croyons qu’un service fluide et innovant peut transformer chaque repas en un moment de partage et de satisfaction."



Pierre Marciniak, directeur général d’Owneat : "Owneat, c’est la technologie facile à prendre en main pour devenir le puissant outil qu’attendaient les restaurateurs, leur permettant de concentrer leur énergie là où elle compte vraiment : offrir un service exceptionnel."





Jonathan Laroussinie, président de Rise Partners : "Owneat illustre parfaitement comment l’innovation digitale peut transformer un secteur clé comme la restauration. Nous sommes fiers d’avoir accompagné cette levée de fonds et de contribuer à l’émergence d’une solution qui tend à améliorer le quotidien des acteurs de la restauration."





Jean-François Béraud, Manager Advans Lab et Directeur Innovation d’ADVANS Group : "Owneat est le reflet de la mission d’ADVANS Lab : transformer des idées ambitieuses en projets concrets et impactants. Ce projet, né d’une initiative d’intrapreneuriat portée par deux ingénieurs d’ADVANS Group, illustre notre capacité à valoriser les talents internes. Cette levée de fonds confirme le potentiel d’une solution qui allie technologie et efficacité opérationnelle."

À propos d’OWNEAT



Owneat développe des solutions numériques pensées pour répondre aux besoins du secteur de la restauration. En offrant une expérience client fluide et des outils intuitifs pour les restaurateurs, Owneat s’impose comme un acteur clé de la transition numérique dans la restauration.



Pour en savoir plus : https://owneat.fr





À propos d’ADVANS LAB



ADVANS Lab est l’entité dédiée à l’innovation technologique au sein d’ADVANS Group. Elle pilote un large éventail d’initiatives : participations dans des startups, programme d’accélération ADVANS Accelerator, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes Into the Lab, ainsi que des partenariats stratégiques avec l’écosystème technologique.



Fondé en 2000, ADVANS Group est un acteur technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group s’appuie sur une expertise multidisciplinaire pour accompagner ses clients dans le développement de solutions complexes et innovantes.



Pour en savoir plus :

www.advans-group.com

www.advans-lab.com





A propos de RISE PARTNERS

Fondé en 2019, Rise Partners conseille et soutient les entreprises innovantes en mobilisant un réseau d'experts, de mentors et d'investisseurs. Avec une méthodologie orientée croissance et un accompagnement structuré, Rise Partners aide les startups et PME à franchir des étapes clés pour atteindre l'hypercroissance. Basée à Sophia Antipolis, la société a déjà soutenu plus de 200 entreprises en région Sud et au-delà.



Plus d’informations : https://www.risepartners.org