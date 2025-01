tech







Alléger la charge mentale des aidants

Le quotidien d’un aidant est rythmé par les besoins et la sécurité du proche âgé ou dépendant, et ce au prix d'une charge mentale et psychologique parfois intenable. Ainsi, 48% des aidants déclarent avoir une maladie chronique, 60% sont exposés à un risque de surmortalité dans les 3 ans qui suivent le début de la maladie de leur proche, et un tiers d'entre eux meurent avant leurs aidés(*).



Face à ce constat, Kiwatch, expert en vidéosurveillance et alarme, a développé le suivi d’activité Kiveille, une fonctionnalité déployée dans le cadre de son abonnement maintien à domicile qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour permettre aux aidants de s'assurer du bien être de leur proche en situation de fragilité, tout en réduisant leur charge mentale.





Préserver l’intimité de la personne dépendante

Peu intrusif, Kiveille a été conçu pour préserver l’intimité de la personne dépendante. Le dispositif, reposant sur la mise en place de zone de détection via des capteurs intégrés dans les caméras de vidéo surveillance, permet de contrôler l'activité de la personne sur la base d'un graphique construit à partir d'indicateurs précis recueillis et analysés par l'IA, sans avoir à surveiller soi même les images de vidéosurveillance.



Grâce aux données captées par les caméras et traduites sur le suivi d'activité, Kiveille communique en temps réel des informations sur les déplacements de la personne au sein de son habitation et alertent lorsqu'ils détectent un comportement inhabituel, telle qu'une absence de mobilité.



Ainsi, l’aidant sait à quelle heure son proche s’est couché ou levé, quand le personnel soignant est venu faire les soins, si le proche est allé dans la cuisine pour manger, sans avoir à se rendre quotidiennement au domicile de la personne dépendante.





Détecter, anticiper, protéger

Kiveille peut également signaler des errances nocturnes, mettre en avant l’absence d’activité dans une pièce qui peut paraître vitale comme la cuisine. Au fil des semaines et des mois, l'aidant peut visualiser un taux moyen d'activité qui permet de déduire une perte évidente de dynamisme et de prévenir des événements tels que les chutes. Une alerte peut être demandée au choix en cas de perte d'activité.

Les aidants peuvent également :

Interagir en temps réel avec leur proche dépendant en utilisant, à tout moment, le micro et le haut-parleur intégrés à la caméra.

Recevoir des notifications sur leur smartphone en cas de détection de mouvement ou d’inactivité 24/7

Exclure certaines zones de mouvement, comme les portes, les lits, ou le canapé, pour affiner la précision des alertes.

Ajouter d’autres utilisateurs au compte afin non seulement d'assurer une meilleure surveillance, mais aussi une répartition de la veille entre les aidants.

La version finale du dispositif Kiveille sera disponible en janvier 2025.

"C'est un besoin exprimé non seulement par les aidants et familles de nos clients, mais aussi exprimé par des gérontopôles ou structures institutionnelles accompagnant les personnes âgées. De plus, dans le cadre du plan "anti-chute" mis en place par le gouvernement cette fonctionnalité apporte un vrai plus, quand on sait que la perte d'activité précède plus de 75% des chutes. L'atout que nous avons avec les caméras c'est de proposer un service haut de gamme à un prix accessible à tous." - Cédric Williamson, DG de Kiwatch

(*)Source : baromètre OCIRP 2016 - L'âge de l'autonomie

A propos de Kiwatch



Filiale du groupe Scutum fondée en 2010, Kiwatch a pour vocation de rendre accessible au plus grand nombre des dispositifs de protection de sécurité de biens et de personnes adossé à des solutions technologiques de pointe, notamment en intégrant l'IA. Kiwatch propose ainsi des solutions de vidéosurveillance et d’alarme pour répondre aux besoins des particuliers et des aidants, offrant une large gamme de caméras de surveillance et de matériel d’alarme afin de répondre au mieux aux besoins de chacun en matière de sécurité. En complément des systèmes de vidéosurveillance et d’alarme, Kiwatch développe de nombreux services dans le cadre d'abonnements tels que la télésurveillance et le gardiennage, assurant une intervention efficace en cas de problème.



Plus d'informations : www.kiwatch.com