ARTE GEIE et les Productions Rotating Planet sont fiers de présenter en primeur européenne la nouvelle série documentaire Les réseaux sociaux des animaux.





Étude d'une vingtaine d'espèces des quatre coins du globe

Tournée aux quatre coins du globe dans une dizaine de pays, cette série passionnante nous emmène dans les coulisses du royaume animal grâce à des technologies avant-gardistes et des scientifiques passionnés. En 5 épisodes présentés les 6, 7, et 8 juillet 2021 sur ARTE GEIE, la série met en lumière les relations sociales qu’entretiennent une vingtaine d’espèces animales et tente de mieux comprendre la réalité et les comportements de la faune sauvage.





Mettre en lumière les relations sociales des animaux grâce à la science et aux nouvelles technologies



Comme les humains, les animaux bâtissent des relations tout au long de leur vie. Et comme nous, leurs relations sont utiles pour dénicher les meilleurs endroits où manger, se reposer et faire de belles rencontres. Depuis des siècles, les scientifiques épient ces interactions sociales entre les différentes espèces animales à l’aide de simples outils. Avec l’arrivée de nouvelles technologies, ces recherches peuvent repousser les limites de notre compréhension et nous permettre de découvrir des réseaux sociaux d'une force insoupçonnée.

En suivant à la trace des pintades munies de colliers GPS, on suit les liens d'amitié qui se forment entre certains individus. En observant les damans des rochers dans la Réserve naturelle d’Ein Gedi en Israël, on déchiffre la complexité du chant des mâles damans pour transmettre des informations à leurs prétendantes. En analysant l’ADN des mésanges charbonnières de la forêt de Wytham en Angleterre, on constate que la transmission héréditaire des traits de personnalité qui affectent les comportements sociaux. Il n’y a pas à dire, le monde animal regorge de liens sociaux fascinants.

« En tant qu'humains, nous remettons souvent en question nos relations avec les réseaux sociaux virtuels, mais aussi celles avec les gens qui nous entourent. On a tous une manière de gérer nos relations. Personnellement, je ne publie jamais sur les médias sociaux, mais un de mes amis le fait constamment ! On s’entend pourtant très bien, même si on ne communique pas de la même manière. C’est la même chose chez les animaux. Les liens sociaux nous permettent de rester connectés. » - Ari A. Cohen, producteur et réalisateur de la série.



À propos de Rotating Planet Production

Depuis vingt ans, les Productions Rotating Planet produisent des documentaires, des séries télévisées et des baladodiffusions sur l’environnement et la faune pour des publics de tout âge, dont L’ âge d’or des animaux (ARTE, TV5, CBC) Papas Animaux (CBC, ARTE) et Paysage sonore de la nature canadienne (Audible).



Les réseaux sociaux des animaux - produit en partenariat avec ARTE, ICI EXPLORA, et les Productions Rotating Planet.

