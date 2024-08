culture

Angelina Guez peint depuis sa plus tendre enfance ; accompagnée par ses parents amateurs d’art et collectionneurs, elle visite de nombreuses expositions, se rend à tout autant de concert jusqu’à ce qu’elle se découvre une véritable passion pour ces deux univers artistiques.



Aujourd’hui, l’un n’existe pas sans l’autre car Angelina ne peint que sous influence, celle de la musique. Celle-ci l’aide à composer ses toiles, à trouver le rythme des couleurs et l’accompagne dans le choix de ses sujets. Sa quête artistique se caractérise par la représentation de personnages dans des formes primitivistes où couleur et mouvement ne font qu’un. Les œuvres d’Angelina créent une atmosphère douce, colorée et contemplative qui vous ravira à coup sûr !

Une exposition haute en couleurs pour célébrer la rentrée, à l'image d'Angelina Guez, où se mêlent directement ou indirectement de multiples types d'arts ayant bercé l'artiste tout au long de sa vie.

À travers divers supports (krafts, céramiques, toiles), découvrez comment l'artiste autodidacte a revisité le célèbre recueil de poèmes de Baudelaire.

A propos d'Angélina Guez



“On jouit moins de ce que l’on obtient que de ce que l’on espère et on est heureux qu’avant d’être heureux” écrit J.J Rousseau dans la Nouvelle Héloïse. Telle est la clef du parcours autodidacte d’Angelina Guez, à savoir, sa joie de peindre prévaut sur des buts quelconques à atteindre.

Pourtant, son cheminement d’apprentie artiste l’a guidée vers des intentions et objectifs qu’elle va tenter d’exprimer. Avec ses parents, férus d’art, dès sa plus tendre enfance, elle parcourait les concerts, les musées, les expositions et… elle chantait, elle dessinait, elle peignait… Avide d’entrer dans ce monde, Matisse devint sa source d’inspiration première. Comme lui, elle est passionnée de Jazz et les couleurs priment dans sa production. Alors elle danse et chante avec les couleurs. Elle essaye tout autant de les connaître, d’entrer en harmonie avec elles, de fabriquer ses propres couleurs et d’associer les couleurs les plus différentes ensemble. Ainsi, Angelina joue à créer des oxymores de couleurs…

Ses inspirations : La musique l’inspire à peindre, elle peint et danse en rythme avec ses pinceaux. Chet baker, Michel Legrand, Ennio Morricone, Bill Evans, Billie Holiday, Bob Marley, Ella Fitzgerald, Erroll Garner, Emiliania Torrini, Claude Nougaro, Cesaria Evora, Serge Gainsbourg, Ruben Gonzalez, Buena Vista Social Club, Sierra Maestra, Natalia Lafourcade, Silvia Perez Cruz, Mc Solaar etc, ainsi que les compositions de son Papa… Ces-derniers l’inspirent à composer en couleur. Matisse, Modigliani, Renoir, Manet, Van Gogh, Perdriolle, Hockney… De Saint-Phalle, Rothko, Ellsworth Kelly …

A propos de THE FRENCH ART DEALEUSES

The French Art Dealeuses, est l’association de plusieurs professionnels qui agissent, depuis de nombreuses années, dans le domaine de l’art en tant qu’art dealers et art advisors.

Leurs missions et engagements sont le conseil et l’accompagnement de leurs collectionneurs pour l’acquisition et la vente d’œuvres d’art. L’équipe organise et met également en scène des événements mettant en lumière des artistes contemporains, consacrés ou en devenir. Dévoiler des œuvres d’exceptions est un plaisir et une priorité, à tel point que The French Art Dealeuses a acquis une réputation fondée sur le savoir-faire, la fiabilité et la transparence tout autant que la discrétion.

www.thefrenchartdealeuses.com