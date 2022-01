culture



Expositions principales



ArtShopping

Exposition collective – Foire d’art contemporain – Paris – 18, 19 et 20 Juin 2021



L’impromptue

Exposition collective – Galerie d’art – Photo Festival – Arles – 1er au 31 Juillet 2019



Croq’Gallery

Exposition individuelle – Galerie d’art – Paris – 12 Avril au 16 Mai 2019



Salon de la Photographie Contemporaine

Exposition collective – Foire d’art contemporain – Place St Sulpice – Paris – 1 et 2 Juin 2015



Nuit de la Photo Contemporaine 2014

Exposition collective – Foire d’art contemporain – Esplanade des Invalides – Paris – 7 Octobre 2014



Soho Galerie d’art

Exposition collective – Galerie – 9-18 Ikutamacho, Osaka-Shi, Japan 543-007 – 1 au 15 Juillet 2013



Atlantic Gallery

Exposition collective – Galerie – 547 West 27th Street – New York, NY 10001 – 4 au 18 Mars 2013



RED DOT Foire d’art contemporain - ART BASEL

Exposition collective – Foire d’art contemporain – 3011 NE 1st Avenue – 5 au 9 Décembre 2012



Montserrat Gallery

Exposition collective – Galerie – 547 West 27th Street – New York, NY 10001 – 28 Novembre au 12 Décembre 2012



Festival Européen de la photographie – Espace Van Gogh

Exposition collective – Photo Festival – Place Wilson – 13200 Arles – 12 au 20 Mai 2012





Prix et récompenses principaux



2021

Honorable mention,IPA, collection Hinders

Honorable mention,IPA, collection Sanitized

Honorable mention, Tokyo Fhoto Festival, collection Hinders

Finaliste, catégorie duo - Emballons-nous, collection Hinders



2020

Finaliste, catégorie duo - The affair



2017

Finaliste, catégorie liberté - Avon Park F0734, collection Artificial Nature



2016

Premier prix, catégorie homme - The Farmer H0396, collection Backstage

Deuxième prix, catégorie humour - The babyish F0591, collection Backstage

Troisième prix, catégorie humour - The insurgent H0404 – The duchess F0555 – The scared F0547 – The secretive H0384 –The beaten H0389, collection Backstage

Finaliste, catégorie émotion - The waver F0557, collection Backstage



2015

Finaliste, catégorie humour - L’illuminé H0227 – Le tronçonneur H0236 – Le nerd H0234, collection Lost Room

Deuxième prix, catégorie homme - L’inquisiteur H0258, collection White Light District

Troisième prix catégorie liberté - La jack in the box F0272, collection White Light District

Finaliste, catégorie émotion - Le puncheur H0291, collection White Light District



2014

Finaliste, catégorie homme - L’immortel H0204 – L’oisillon H0205 – Le refleté H0208, collection Lost Room

Finaliste, catégorie liberté - Le sprinteur H0158, collection Névrose



2013

Premier prix, catégorie homme - H023, collection Genèse

Finaliste, catégorie danse & mouvement - La décoiffante F0124, collection Obstination



À propos du photographe Idan Wizen



Au travers de ses photographies, l'artiste Idan Wizen nous dépeint une société où nous nous trouvons enchaînés par différentes problématiques : réseaux sociaux, surconsommation, rapport au travail, relations toxiques…



L'artiste nous propose une analyse des problématiques sociétales dont la solution sous-jacente est la libération de l’individu la résolution de ses peurs intérieures et par un travail de réflexion et d'introspection. Dans chacune de ses œuvres, Idan Wizen tente de décrire, de manière subtile et onirique, une ode au libre arbitre, à la décision individuelle et à la capacité de chacun à briser ses chaînes.



Retrouvez la collection complète sur le site : hinders.idan.fr

Interview vidéo : https://vimeo.com/592061698





À propos de La Chouette Galerie d'Art



La Chouette Galerie est un lieu dédié à l’exposition photographique d’artistes, nichée au cœur du quartier Finkwiller, à deux pas de la Petite France.



14 tirages seront proposés à la vente entre 450 et 2500 euros.



Exposition de la collection Hinders à partir du 4 février au soir jusqu’au 27 février 2022.



Informations et réservations : 07 62 97 17 25