Et si on se racontait une petite histoire ?



Petits ou grands nous sommes tous friands de ces petites histoires qui racontent la Grande : Petites histoires des monuments, des œuvres d’art, des personnages, des lieux insolites, de la musique, du cinéma, des marques,…



Faire découvrir ces petites histoires au plus grand nombre, c’est le défi que se sont lancés deux amis passionnés.



"Pour la petite histoire", explique François Gravet le créateur du site, "c’est dans un restaurant parisien du passage Puteaux, lors d’un déjeuner avec des copains que nous avons imaginé le concept de pourlapetitehistoire.com. Nous avons pensé en effet que ce serait sympa d’avoir en poche un guide qui nous permette de découvrir autrement les endroits qui nous entouraient".





Déposer gratuitement ses histoires sur une plateforme mutualisée



Contrairement aux nombreuses applications mobiles touristiques déjà existantes, pour la plupart développées autour d’un seul point d’intérêt, comme une ville ou un musée ou fonctionnant comme des régies publicitaires commercialisant les données de leurs utilisateurs et facturant les espaces disponibles aux offices du tourisme, pourlapetitehistoire.com invite les associations, musées, offices du tourisme, communes, collectivités, guides et professionnels du tourisme à déposer, gratuitement, leurs petites histoires sur une plateforme unique et mutualisée.



Grâce à une interface innovante, les internautes peuvent également partager leurs petites histoires directement sur la carte devenue ainsi interactive. Car même les grandes histoires d’amour ont leurs petites histoires …



Première application à rejoindre le label #nodata

L’ambition de pourlapetitehistoire.com est de devenir le guide historique préféré des français, et les inciter à venir découvrir sur place ces lieux avec de vrais professionnels. Une ambition qui s’accompagne d’une démarche éthique innovante en étant la première application à rejoindre le label #nodata.



"Comme nous utilisons la fonctionnalité de géolocalisation de nos utilisateurs pour leurs proposer les petites histoires "autour d’eux", il était important pour nous de pouvoir leur garantir que nous n’exploiterions pas leurs données personnelles", détaille François Gravet. "Leur profil ne sera jamais vendu ou "échangé", et comme nous ne faisons pas appel à la publicité, nous ne déposons pas de fichier-espions. Ils savent que les petites histoires sponsorisées des marques sont notre seule source de revenu et même si cela a découragé quelques investisseurs potentiels, finalement, c’est très bien comme ça".





Journées du Patrimoine

Chaque jour des dizaines de nouvelles petites histoires sont proposées, dont pour la première fois et à l’occasion des Journées du Patrimoine, la géolocalisation de toutes les bornes historiques parisiennes (appelées aussi, pour la petite histoire, "sucettes Starck" du nom de son concepteur et de leur forme originale). Une application indispensable pour découvrir ces lieux insolites de la capitale qui ont fait notre histoire.



Plus d'informations : www.pourlapetitehistoire.com