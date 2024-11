culture

Tre giorni di festival e 47 film per raccontare il mondo



L'edizione 2024 del Golden Tree International Documentary Film Festival si è aperta giovedì 7 novembre con la proiezione al Club de l'Etoile del film di Ashley Sabin e David Redmon "Kim's video".

Per tre giorni, le proiezioni si sono divise tra il Grand Rex e il B&B Hôtel Paris 17 Batignolles sotto gli occhi della giuria presieduta dal produttore francese Nicolas Deschamps e composta dalla regista indiana Deepika Suseelan, dal produttore coreano Bae Yoonho, dal regista congolese Monique Mbeka e Marc Obéron, fondatori del festival Cinema For Change.



Il programma comprendeva "LAGUNARIA" del regista italiano Giovanni Pellegrini, "Guranay" del regista cinese A Gu, "Sacrificial Rites of Fire" di DaoLongjiang, "Da lontano, ogni catena montuosa è blu" del regista brasiliano Neto Borges e "Maryam" di Il regista iraniano Elnaz Zhalehchin.

Secondo il regista e sceneggiatore Frédéric Auburtin, ospite d'onore del festival: "Questo 8° GTDFF ha il merito di scoprire e mettere in risalto il lavoro di cineasti appassionati ed entusiasmanti. Grazie ad una narrativa reinventata e a nuovi talenti ispirati, l'emozione attraversa felicemente il ponte tra finzione e documentario".





Tra radici e porte

L'ottavo Festival Internazionale del Film Documentario Golden Tree ha avuto come tema "La radice della cultura - Ponte", con l'ambizione di esplorare le singolarità specifiche dell'identità di ciascun gruppo umano celebrando i costanti scambi tra culture e civiltà diverse.



"Golden Tree mira a registrare e rivelare le radici culturali di diverse nazioni attraverso le telecamere tenute dai registi, rafforzare la comprensione e il rispetto reciproci e costruire una piattaforma per la comunicazione e la cooperazione tra i documentaristi", afferma Wang Libin, presidente del festival.





Nicolas Deschamps, Zaynê Akyol, Arshia Shakiba, Marc Obéron



Il palmares



La giuria ha svelato i vincitori dell'ottava edizione del Festival Internazionale del Film Documentario Golden Tree durante la serata di chiusura, che si è tenuta il 9 novembre al Club de l'Etoile. I vincitori sono:

Premio Albero d'Oro: “Rojek”, di Zaynê Akyol (Canada)

Miglior documentario: “Alone”, di Jafar Najafi (Iran)

Miglior documentario di mediometraggio: “Maryam”, di Elnaz Zhalehchin (Iran)

Miglior cortometraggio documentario: “Will You Look at Me”, di Shuli Huang (Cina)

Miglior regia: “Les Chenilles”, di Michelle e Noel Keserwany (Francia)

Miglior fotografia: “Rojek”, di Zaynê Akyol (Canada)



Inoltre, un comitato di selezione composto da Dalil Belkhoudir, Laurence Koe, Irina Khangoshvili, Priscilla Frey e Carlos Sargedas ha selezionato i tre migliori progetti nell'ambito del Golden Tree International Documentary Film Festival:



1. “The Naked Truth”, di Yessica Hurtado Martinez (Spagna)

2. “Living in China”, di Qin Xiaoyue (Cina)

3. “Ni A Yong”, di Gao Longjiang (Cina)



Infine, due progetti hanno ricevuto una menzione speciale:



1 “Avanti! Ragazze!”, di Liu Yitong (Cina)

2 “Più che statistiche”, di Borislav Banjac (Bosnia Erzegovina)



La giuria e i vincitori dell'ottava edizione delFestival Internazionale del Film Documentario Golden Tree

Informazioni su GTIDFF – "Nazioni limitate, cultura infinita"



Fondato nel 2016, il Golden Tree International Documentary Film Festival (GTIDFF), si tiene alternativamente ogni anno a Parigi e Francoforte. Mira a mettere in luce le realtà umane radicate nella loro terra come nel loro tempo, utilizzando l'obiettivo della macchina fotografica come rivelatore di singolarità culturali, al fine di promuovere scambi e apprendimento reciproco.



Con il supporto di esperti e accademici di tutto il mondo, il GTIDFF è diventato, attraverso l'organizzazione di mostre, spettacoli, forum e lo sviluppo di meccanismi di investimento e di scambio, il ponte che collega l'industria del cinema documentario orientale e occidentale.



Inoltre, GTIDFF si impegna a fornire una piattaforma per la comunicazione e lo scambio tra registi e produttori in tutto il mondo al fine di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'industria dei documentari globale.

Maggiori informazioni: www.goldentreefestival.com



Contatto stampa