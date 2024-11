musique







Sélection Cannes Première



Thibaut est un chef d'orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu'il apprend qu'il a été adopté, il découvre l'existence d'un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l'amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l'injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d'une autre vie…





BO "En Fanfare", par Michel Petrossian - Compositeur, Orchestrateur

"En fanfare", c’est avant tout l’histoire de deux frères que tout sépare malgré une origine commune. Et c’est "musicalement" qu’Emmanuel Courcol a cherché à les rapprocher. Thibaut Désormeaux est un chef d’orchestre et compositeur parisien à la carrière internationale. Jimmy Lecocq travaille dans une cantine scolaire et joue du trombone dans la fanfare de Walincourt, petite ville de fiction du Nord.



La musique du film est à l’image d’un monde pluriel, où les barrières entre les genres et les publics ne forment plus de cloisons étanches. Il y a tout d’abord le grand univers de la musique classique qui est celui de Thibaut Désormaux. Elle ouvre et clôt le film, avec l’Ouverture d’Egmont de Beethoven et le Boléro de Ravel. On entend également le Concerto 23 de Mozart, Les Hébrides de Mendelssohn... Il y a ensuite l’univers des fanfares et des harmonies, celui de Jimmy Lecocq, le frère cadet, représenté par la Marche triomphale d’Aïda ou When the Saints Sing... Les frères découvrent enfin qu’ils ont en commun non seulement l’oreille absolue, mais aussi la fibre créatrice. Ainsi, Quadrature est une œuvre symphonique contemporaine et exigeante, que l’on voit Thibaut composer et qui sera donné à la Seine musicale, dans la scène finale du film. Jimmy compose également, et le générique du film est saValse pour Thibaut écrite pour son frère et présente sur le disque sous la forme orchestrale, piano seul et orchestre d’harmonie.



Entre ces trois centres musicaux - le classique, la fanfare et la création - il y a des passerelles, comme le jazz ou la chanson française. Passerelles aussi entre le monde professionnel et amateur.



Que les ouvriers d’une usine s’approprient le Boléro de Ravel, inspiré en partie par le rythme mécanique de l’industrie naissante, qu’un musicien classique redécouvre la dimension humaine dans les musiques populaires, que l’échange sur le langage musical entre un professionnel et un amateur permette de voyager de Verdi jusqu’au jazz - tout cela fait qu’"En fanfare" porte une interrogation sociétale essentielle sur le vivre-ensemble qui dépasse largement le cadre du divertissement.



Fable musicale sur fond de déterminisme social, "En fanfare" cherche un espace de partage fraternel et de découverte mutuelle à travers le langage universel de la musique, qui relie deux mondes étrangers mais complémentaires. En ce sens, la scène chorale finale qui unit dans un même élan orchestre symphonique, fanfare et public suggère que les pratiques musicales amateures qui irriguent les territoires moins favorisés peuvent prétendre au même titre de noblesse que la "grande musique".

"En Fanfare" - (The Marching Band)

Un Film d’Emmanuel Courcol

Musique Originale de Michel Petrossian

Avec l’Orchestre National d'Ile de France et l’Harmoie des mineurs de Laillang

Label Plaza Mayor Company Ltd



Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1771445637



Spotify : https://open.spotify.com/album/0R2iDGxXouw0cakxIT52w6



YouTube : https://youtu.be/3dl6gDQS8rs

Cd Physique order :

https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/en-fanfare-bande-originale-du-film-michel-petrossian-album-cd



www.plazamayorcompany.com