La crise sanitaire de la Covid-19 a profondément affecté les formes de travail en entreprise. Cette situation a entraîné de nouvelles aspirations chez les collaborateurs. Ceux-ci souhaitent trouver plus de sens dans leur travail, dans une entreprise devenue plus soucieuse de replacer l’humain au centre de ses préoccupations. Il échoit aux managers de conduire cette évolution des pratiques et de culture. L’exercice est délicat dans une entreprise déjà poussée au changement car bousculée par un monde agile, immédiat et digital.



Le sport offre des pistes de travail et des solutions inspirantes pour y parvenir. En effet, les coachs sportifs, tout en veillant au bien-être de leurs athlètes, pratiquent une culture de faire face aux crises, celles-ci étant permanentes. Deux coachs, sportif et en entreprise, croisent leur expérience pour montrer, en dépassant les habituels clichés, comment le sport peut inspirer l’entreprise.





"Comment le sport peut inspirer l'entreprise, instaurer un management de l'incertitude centré sur l'humain"

Auteurs : Hubert Ripoll et Patricia Paranque

Enrick B Editions - Collection Entreprise

Format : 14 x 21 cm / Nombre de pages : 176 pages

Prix public TTC : 17,95 €

Date de parution : 14 février 2023



ISBN : 978-2-38313-051-2

Pour accéder à la présentation compléte de l'ouvrage, cliquez ici

A propos des auteurs



Hubert Ripoll est professeur émérite de l’université d’Aix-Marseille, psychologue du sport et coach sportif. Il a été président de la Société française de psychologie du sport et a créé, à l’Institut national du sport et de la performance (INSEP), le premier laboratoire français de psychologie cognitive appliquée au sport, puis différents laboratoires de recherche dans des universités françaises et étrangères. Il a travaillé avec plusieurs équipes de France et avec de nombreux champions olympiques et champions du monde. Il intervient comme conseiller en sport et en entreprise. Il a publié Le mental des champions (Payot, 2008, 2012, 2016), Le mental des coachs (Payot, 2012, 2020), La résilience par le sport (Odile Jacob, 2016) et Les champions et leurs émotions (Payot, 2020).

Patricia Paranque est formatrice et consultante en entreprise et dans des dispositifs d’aide à la création d’entreprise. Elle a été professeure associée à l’université d’Aix-Marseille et responsable de plusieurs diplômes universitaires dans le domaine du management et du coaching. Depuis la crise sanitaire de la Covid-19, elle met en place des accompagnements destinés à soutenir la ligne managériale dans les organisations. Elle a réalisé plusieurs recherches portant sur l’accompagnement : Mécanismes responsables de l’organisation et du contrôle des actes (IBHOP, 1988), Les chercheurs entrepreneurs : du milieu académique au milieu entrepreneurial (UCO, 2013), La conduite du changement par les valeurs d’écocitoyenneté et de développement durable (AMU, 2009), Le coaching de crise – L’approche phénoménologique en coaching, Les fiches outils de coaching (Eyrolles, 2015).

