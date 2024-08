culture

Jacques Brel nous a quittés le 9 octobre 1978. Plus qu’un chanteur, il fut un artiste complet, un homme attachant, un poète qui brûla la vie par les deux bouts. Il laisse un patrimoine inestimable. Ses chansons ont marqué toutes les générations et continuent de séduire aujourd’hui même les plus jeunes interprètes.



Dans "J’ai bien connu Brel", Joël Fauré évoque bien sûr le grand Jacques et son immense talent mais il propose surtout de s’en faire un ami, un proche qui aurait accompagnés chacun de nous tout au long de sa vie, comme ce fut le cas pour l'auteur, dans son imaginaire personnel ou parfois au contact de ceux qui ont vraiment connu l’artiste.



C’est ce parcours initiatique qu’il partage aujourd’hui avec le lecteur au travers de cet ouvrage empreint d’une poésie et d’une tendresse véritables, ponctué de documents iconographiques inédits.





"J'ai bien connu Brel"

Format : 13 x 22 cm

112 pages, édition brochée

Prix : 16,00 euros





A propos de l'auteur



Joël Fauré est né en 1962 à Toulouse. Il a écrit pour le théâtre, pour la radio, pour la presse, et même pour le cirque. Après avoir été assistant de rédaction à Europe 2, il est aujourd’hui fonctionnaire au ministère de la Justice. Joël Fauré milite aussi contre la maladie dont il a été atteint et qu'il a vaincue : les Troubles Obsessionnels Compulsifs.





A propos des édition Un Autre Reg'art - Des livres pour regarder autrement



Qu'il s'agisse de littérature, de beaux livres, d'histoire ou de patrimoine, d'environnement ou de contes... les éditions Un Autre Reg'art s'attachent à mettre en avant une manière différente de "porter son regard", en images ou en texte.



La maison d'édition a été créée en 2004 par Jérôme Poitte et dispose aujourd'hui d'un catalogue de 127 titres.