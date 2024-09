entreprises



Fondée en 2006, NIRI Intelligent Computing développe des produits logiciels innovants, à la fois de manière indépendante et en collaboration avec des partenaires. Ces solutions sont actuellement déployées dans divers secteurs, notamment les services publics de l'emploi à l'échelle mondiale et les plateformes de commerce électronique.



NIRI est implantée à Niš, à environ 250 km au sud de Belgrade, la capitale serbe, une ville où AViSTO Eastern Europe dispose également d’un centre technique.



NIRI et AViSTO Eastern Europe partagent une grande expérience dans la réalisation de projets complexes avec des délais serrés.



Les équipes de NIRI ont déjà rejoint les locaux d’AViSTO Eastern Europe à Niš.





Événement de bienvenue en l’honneur de NIRI dans les locaux d'AViSTO Eastern Europe,

le 16 septembre 2024 à Niš, en Serbie.

Pour Milos Milutinovic, directeur régional d’AViSTO Eastern Europe : "Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de NIRI Intelligent Computing dans la famille ADVANS Group. Cette acquisition représente une étape importante dans l’expansion de notre présence en Europe de l’Est et renforce nos capacités en matière de logiciels applicatifs, DevOps, logiciels embarqués, assurance qualité et automatisation.



L’expertise de NIRI, combinée à la nôtre, nous permettra de fournir encore plus de valeur à nos clients en tirant parti des technologies avancées et des solutions innovantes. Ce partenariat repose sur des valeurs partagées et une vision commune de l'excellence dans la réalisation des projets. Ensemble, nous avons hâte d’étendre notre présence régionale et de créer de nouvelles opportunités de croissance pour nos ingénieurs et nos clients."



Pour Marko Smiljanic, PDG de NIRI Intelligent Computing : "Nous ressentons un profond sentiment de réussite à l’heure où NIRI Intelligent Computing entame une nouvelle aventure avec ADVANS Group. Cette acquisition va élargir les horizons de nos ingénieurs, en leur permettant de se développer professionnellement et de contribuer davantage à façonner l’avenir des technologies avancées.



Nous exprimons notre sincère gratitude à tous les employés et partenaires qui ont contribué à ce succès, et nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration et de progresser ensemble."

Avec NIRI, ADVANS Group réalise sa deuxième acquisition



L’acquisition de NIRI Intelligent Computing s’inscrit dans le plan de croissance ambitieux d’ADVANS Group, qui combine expansion organique et acquisitions stratégiques. Après une première acquisition en France annoncée en juillet 2024 (La Chouette Co), ADVANS Group a désormais finalisé sa première acquisition en Serbie.



D'autres annonces d'acquisitions sont attendues prochainement, alors que le groupe continue de renforcer sa position et d'élargir son expertise.

A propos d'ADVANS Group



Fondé en 2000 à Paris, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes électroniques (via ELSYS Design), logiciels (via AViSTO) et mécaniques (via MECAGINE).



Avec 14 centres de conception en France, en Serbie, aux États-Unis et au Portugal, le groupe emploie plus de 1100 ingénieurs, pour un chiffre d'affaires annuel de 86 millions d'euros.



La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses ingénieurs et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.

Where passion leads to excellence



www.advans-group.com