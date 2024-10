musique







A Marseille, Rosa, 60 ans a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l’union de la gauche à la veille d’une échéance électorale décisive. Elle s’accommode finalement bien de tout ça, jusqu’au jour où elle tombe amoureuse d’Henri. Pour la première fois, Rosa a peur de s’engager. Entre la pression de sa famille politique et son envie de lâcher prise, le dilemme est lourd à porter.





"Et la fête continue!"



"Ecrire la musique originale du nouveau film de Robert Guédiguian est pour moi un immense privilège et une vraie joie. Nous avons déjà collaboré avec Robert et le producteur Marc Bordure, en 2015 lorsque j’avais écrit un Concertino pour clarinette et orchestre (soliste Philippe Berrod) pour le film "Bravo, virtuose !" de Lévon Minassian que Robert et Marc produisaient. Puis en 2018 ce fut une première collaboration en tant que compositeur pour Robert, autour du film "Gloria Mundi".



Mais le travail sur "Et la fête continue!" est pour moi une étape nouvelle, et particulièrement importante. En effet, ce travail s’inscrit pleinement dans la manière dont je me pense en tant que compositeur - un être omnivore qui n’est pas retenu par des barrières idéologiques des genres dont certains seraient plus nobles que d’autres, mais un explorateur qui essaie d’incarner ses idées dans des domaines divers, et notamment dans l’association à d’autres disciplines. Je me permets de détailler en quoi ce travail m’a épanoui et offert des possibilités créatives enthousiasmantes.



L’un des défis, et pas des moindres, est la coexistence en tant que compositeur avec les musiques préexistantes choisies par le réalisateur, toutes d’une haute valeur esthétique, qu’il s’agisse du Schubert, de Mozart ou de la grande musique de Georges Delerue pour "Le mépris" de Godard que Robert Guédiguian avait incorporée à la fin du film, comme hommage à l’immense réalisateur qui venait de nous quitter.



Je ne sais pas à quel degré j’ai réussi les nombreux défis proposés par ce film qui se situe exactement à l’endroit où doit se situer le vrai cinéma pour moi - cinéma d’auteur qui tend la main au grand public. Mais je sais que cette expérience particulière a fortement marqué mon parcours de compositeur, notamment dans la réflexion que je mène sur l’opéra, et ce travail m’a ouvert des perspectives insoupçonnées que j’espère pouvoir explorer dans les projets subséquents, notamment dans le domaine de la musique à l’image." Michel Petrossian - Compositeur.

Et la fête continue! - (And the Party Goes On)

Bande Originale du film de Robert Guedigian

Avec Ariane Ascaride, Jean Pierre Darroussin,...

Musique originale de Michel Petrossian

Label Plaza Mayor Company Ltd



Apple Music: https://itunes.apple.com/album/id/1760541863

Spotify: https://open.spotify.com/album/0bmDpZe9tYS66sv5UZATtR

YouTube: https://youtu.be/-rBmcx7Pu4Y

Cd Physical: https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/et-la-fete-continue-bande-originale-du-film-michel-petrossian-album-cd



www.plazamayorcompany.com