Croissance soutenue de l’activité à +12% Résultat opérationnel d’activité en hausse de +27% Renforcement des expertises technologiques dans l’automobile du futur

Réuni le 21 mars 2017, le Conseil d’Administration du Groupe AKKA Technologies a arrêté les comptes de l’exercice 2016. Les comptes ont été audités et le rapport de certification a été émis sans réserve en date du même jour.



Maurice Ricci, Président Directeur Général du Groupe, a déclaré : "Je suis très satisfait de l’exercice 2016. Nous y avons amélioré les performances opérationnelles du Groupe. Surtout 2016 a été marqué par le succès de la transformation de la Business Unit France, la forte dynamique du pilier allemand et l’évolution des offres et du positionnement du Groupe vers le digital. Ainsi, nous avons d’une part renforcé le positionnement d’AKKA Life Sciences comme partenaire privilégié du top 10 mondial des industriels de la santé, et, d’autre part, finalisé l’acquisition de GIGATRONIK. Conjugué au rachat d’Erlkönig, GIGATRONIK complète notre déploiement en Allemagne, accélère notre diversification clients et renforce notre expertise technologique dans les segments automobiles de demain.



Les succès de 2016 préparent ceux du futur. Notre fort dynamisme commercial et l’accélération des recrutements confortent nos objectifs 2018 et préparent nos prochaines étapes de développement."







RÉSULTATS 2016



Chiffres clefs



- Le chiffre d’affaires d’AKKA Technologies s’élève à 1 122,7 M€ en 2016, en croissance de +12%. Conformément aux objectifs communiqués au marché début 2016, chacune des 3 Business Units (BU) du Groupe affiche une croissance organique soutenue sur l’ensemble de l’année. L’ancrage du Groupe dans la mobilité lui a permis d’accélérer sa croissance organique à +5,5% contre +3,1% en 2015. Les acquisitions ciblées réalisées ont renforcé ses savoir-faire technologiques dans l’automobile et accéléré sa diversification dans les Life Sciences.



- Le résultat opérationnel d’activité des 3 Business Units du Groupe bondit de 28% en 2016, à 86,4 M€ (67,7 M€ en 2015). Cette performance très satisfaisante a été obtenue grâce au succès de la transformation de la France, au redressement rapide de Matis, à l’amélioration des performances de l’Allemagne et à la qualité des marges de l’international, supérieures à 10%. Le résultat opérationnel d’activité croît de 27% à 77,2 M€. Le taux de marge s’élève à 6,9% vs 6,1% en 2015.



- Le résultat opérationnel ressort à 42,8 M€. Il est impacté par des charges non récurrentes, essentiellement liées à la provision de 24 M€ sur le crédit impôt-recherche ("CIR"). Cette dernière n’affectera pas les performances opérationnelles du Groupe sur les années futures et n’a pas d’impact sur sa trésorerie. D’ailleurs, les cash-flows opérationnels ont quasiment doublé sur l’exercice.



- Le résultat net consolidé ressort à 16,9 M€. Hors provision de 24 M€ sur le CIR, le résultat net consolidé progresse de 26% à 40,9 M€.



- Les flux de trésorerie opérationnels s’élèvent, en 2016, à 72,5 M€, en hausse de 84% par rapport à l’exercice précédent. Cette bonne performance a permis de financer les acquisitions et les investissements de l’année, et confirme la capacité du Groupe à autofinancer sa croissance.



- La dette nette bénéficie de la forte génération de cash. Elle s’élève à 97 M€ au 31 décembre 2016. Le Groupe dispose d’un bilan sain, avec un gearing maîtrisé à 42% et une trésorerie disponible de 159 M€. Sa forte capacité de génération de cash, son revolving credit facility de 200 M€, et la récente mise en place d’un programme de NEU CP*, confèrent au Groupe la capacité de poursuivre sa politique d’acquisitions ciblées.



- Le Groupe a mené sur 2016 une politique de recrutement active afin d’accompagner son ambition de croissance : il comptait, au 31 décembre 2016, 13 252 collaborateurs (vs 12 222 fin 2015) dont 6 349 en France, 3 760 en Allemagne et 3 143 à l’international.





RÉSULTATS 2016 PAR RÉGION

- La France affiche un chiffre d’affaires 2016 de 509,1 M€ en croissance de +8,3%, dont +2,8% en organique. Cette accélération a été obtenue grâce au dynamisme des activités automobiles et le retour à la croissance du ferroviaire. La capacité de diversification du Groupe lui a permis de stabiliser ses ventes dans le secteur de l’aéronautique en dépit du repli de la demande chez Airbus. Le succès de la transformation de la Business Unit France s’est traduit par l’augmentation de 70% de son résultat opérationnel d’activité en 2016 à 36,3 M€, soit un taux de marge de 7,1%. En y incluant les subventions perçues en France, ce taux ressort à 9,9%, en ligne avec les marges normatives du secteur. La bonne dynamique commerciale et l’accélération des recrutements depuis le second semestre 2016 permettent d’anticiper une croissance organique 2017 de la Business Unit supérieure à celle de 2016, avec une nouvelle amélioration de ses marges.



- Les ventes de l ’Allemagne ont crû de +14,8% à 386,8 M€ en 2016, dont +10,9% en organique. La grande majorité des clients affiche une forte croissance. Le Groupe a enregistré une hausse soutenue de ses ventes avec Daimler et une progression à deux chiffres avec Audi, BMW, Bosch et Porsche. Le résultat opérationnel d’activité de la Business Unit augmente de plus de 15% à 25,2 M€, soit une marge de 6,5%. Nos performances et nos actions préparent le futur. La régionalisation lancée au second trimestre 2016 autour de trois grands bassins industriels (Allemagne du nord, du sud-ouest et du sud-est), associée aux acquisitions d’Auronik, Erlkönig et GIGATRONIK vont renforcer l’agilité de la Business Unit, sa proximité avec les clients et son expertise dans les technologies d’avenir. À l’instar de la France, la forte dynamique de recrutements et le succès de cette transformation favoriseront la diversification et l’amélioration progressive des marges de la Business Unit.



- Les activités internationales (hors Allemagne) enregistrent, en 2016, une progression de leurs ventes de 16,5% dont +2,7% en organique à 226,8 M€. Ce ralentissement temporaire est imputable au déclin des activités Oil&Gas, à une base de comparaison élevée et à l’arrêt des activités déficitaires de Matis. La croissance des activités internationales hors Matis et Oil&Gas s’élève à +8,6% sur l’ensemble de l’année. Cette forte croissance permet au Groupe de dépasser pour la première fois de son histoire le cap des 3 000 collaborateurs à l’international, et d’y atteindre une taille critique dans 4 régions : le Benelux, l’Italie, l’Espagne, et la République Tchèque. Le résultat opérationnel d’activité de la Business Unit s’élève à 25,0 M€. La marge d’activité ressort à 11%, en dépit de l’environnement Oil&Gas défavorable. La poursuite de la diversification du Groupe et la constitution d’un pôle Life Sciences unique constitueront un des moteurs de la croissance et de la progression des marges de la Business Unit à moyen terme.





ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2016 ET DU DÉBUT 2017



Accélération des acquisitions ciblées et créatrices de valeur



Le Groupe a accéléré depuis 2015 sa stratégie d’acquisitions ciblées tout en développant son pilier allemand et en renforçant son positionnement européen.



Montée en compétence dans les technologies du futur : AKKA Technologies a finalisé l’acquisition du Groupe GIGATRONIK le 3 mars. Cette acquisition est soumise à l’approbation des autorités allemandes de la concurrence. Associée aux récentes acquisitions des sociétés Erlkönig, de la marque Bertone, et à celle d’Auronik réalisée fin 2014, GIGATRONIK renforce l’expertise technologique du Groupe et son positionnement à forte valeur ajoutée dans les segments automobiles de demain : plateformes hybrides, objets connectés, Internet des Objets, navigation autonome et informatique embarquée. GIGATRONIK permettra également à AKKA Technologies d’accélérer son expansion en Allemagne, auprès des principaux constructeurs et équipementiers automobiles, notamment auprès d’Audi, BMW, Daimler, Ford, Porsche et Volkswagen.



Accélération dans les Life Sciences : le Groupe a renforcé sa montée en valeur ajoutée tout en développant ses offres technologiques et en accentuant sa diversification géographique et clients dans les Life Sciences. Les acquisitions de CTP System et Edelway vont lui permettre de déployer ses savoir-faire à l’international auprès du top 10 mondial des industriels de la santé dans les domaines du génie des procédés, équipements, installations générales, affaires règlementaires, assurance qualité et gestion de projets.



Financements



Mise en place d’un programme de NEU CP1 : AKKA Technologies a mis en place avec succès, au cours du premier trimestre 2017, un programme de 200 M€ de NEU CP. Après la mise en place, au 1er juillet 2016, d’une nouvelle ligne de crédit bancaire de type revolving de 200 M€ et d’une durée de 5 ans à des conditions très attractives, le Groupe continue de montrer son dynamisme et sa créativité. Ces nouveaux financements renforcent sa force de frappe tout en diminuant son coût de financement. Ils lui permettent également d’étendre la maturité de sa dette toute en diversifiant ses sources de financement, via une internationalisation accrue de son pool bancaire et de ses prêteurs. Il donne au Groupe une flexibilité accrue pour poursuivre sa diversification en organique et via des acquisitions ciblées.



1 Negociable European Commercial Paper





Augmentation de l’attractivité du groupe



Certification Top Employers : AKKA Technologies a reçu, début 2017 et pour la seconde année consécutive, la certification Top Employers France et Allemagne, distinguant les meilleures entreprises du monde en matière de pratiques RH. Cette distinction est décernée chaque année par Top Employers Institute à l’issue d’une évaluation indépendante des politiques et pratiques de gestion des ressources humaines. Elle récompense le Groupe pour sa capacité à proposer un environnement de travail de qualité à ses équipes, à favoriser le développement des talents à tous les échelons, et à améliorer sa politique en faveur de ses collaborateurs. Au-delà de la reconnaissance d’une politique de Ressources Humaines saine et percutante, cette distinction est une illustration concrète des valeurs qui guident le Groupe depuis plus de 30 ans.



Certification ISO/IEC : AKKA Technologies a obtenu en France la certification ISO/IEC 27001. Cette certification internationale atteste des bonnes pratiques et procédures du Groupe dans les domaines de la sécurité des systèmes d’information internes et pour le compte de ses clients, dans le domaine de la cyber sécurité et de la protection de leurs informations.





DIVIDENDE 2016 ET PERSPECTIVES



2016

- Le Groupe a dépassé, en 2016 et pour la 3e année consécutive, ses objectifs en termes de chiffre d’affaires et de marges.

- Ses bonnes performances lui permettent d’être en avance sur son plan stratégique 2018 et posent les bases de son développement futur.

- Dans ce contexte, le Conseil d’Administration d’AKKA Technologies, réuni en date du 21 mars 2017, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 juin prochain le versement d'un dividende de 0,60 € par action (en progression de 20% par rapport au dividende versé en 2016 au titre de 2015).

2017

- 2017 va marquer une étape clé de notre équilibre européen et de la progression de nos offres stratégiques.

- Le Groupe anticipe une activité dynamique tirée par le secteur de la mobilité. AKKA Technologies bénéficiera également de l’intégration d’Erlkönig et GIGATRONIK, acteur clé de l’Internet des Objets en Allemagne, et des deux acquisitions annoncées début février dans les Life Sciences, CTP System et Edelway. Le Groupe dépassera ainsi dès 2017 son objectif de 1,2 Md€ de chiffre d’affaires, initialement fixé pour 2018.

- Dans ce contexte, le Groupe anticipe une croissance organique des ventes de chacune de ses 3 Business Units en 2017, conjuguée à une nouvelle amélioration de ses marges.

2018

- La transformation réalisée en France avec succès, la diversification opérée en Allemagne et le maintien de marges élevées à l’international placent le Groupe dans une situation confortable pour atteindre ses objectifs de résultat opérationnel d’activité* de 100 M€ en 2018 avec une marge opérationnelle d’activité comprise entre 8 et 10%.

* Résultat opérationnel d’activité calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites





A propos d’AKKA Technologies







AKKA Technologies, Groupe Européen d’Ingénierie et de Conseil en Technologies, accompagne les grands comptes industriels et tertiaires sur les différentes étapes de leurs projets, de la R&D et l’étude, à l’industrialisation. AKKA Technologies, par la maîtrise de métiers complémentaires, apporte une réelle valeur ajoutée à ses clients tous secteurs confondus : aéronautique, automobile, spatial/défense, cyber-sécurité, électronique Grand Public, télécommunications, chimie, pharmacie, sidérurgie, énergie, ferroviaire, naval, tertiaire...



Leader en Allemagne et en France dans les secteurs de l’Automobile et de l’Aéronautique, AKKA Technologies intervient dans le monde entier et sur des projets à la pointe de la technologie grâce à la mobilité de ses équipes et à un positionnement international.



Le Groupe AKKA Technologies compte plus de 13 000 collaborateurs et est présent dans 20 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Chine, E.A.U, Espagne, France, Hongrie, Italie, Inde, Maroc, Pays-Bas, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Tunisie, Turquie, USA. Il se concentre sur la construction d’un groupe d’1,2 milliard d’euros, dont plus de 50% hors de France.



AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537.



En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse, seule la version française est à prendre en compte.