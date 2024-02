entreprises





Depuis 1951, l’Institut Français du Design (IFD) sélectionne des produits et services qui privilégient le respect de l’utilisateur et de son environnement, avec le parrainage de la Présidence française et du ministère de l’Industrie et des Transports.



Lancé début 2023, le concept BRIGH HOUSE a vocation de réduire drastiquement les externalités négatives générées par les dark-stores, dark-kitchens ainsi que les 4.4 millions de livraisons effectuées chaque semaine en Ile-de-France. Dans les mégalopoles françaises, 25% des émissions de CO2 proviennent du transport de marchandises, qui génère également insécurité routière et piétonne, bruit, congestions, marchandises et livreurs stagnants sur les trottoirs et autres incivilités excédant les citadins.



Le concept lauréat BrightHouse® prend vie avec la pré-commercialisation d’un premier site de 18 000 m2 sur les Champs Elysées. Un espace qui met en avant 4 innovations de rupture avec le modèle existant d’exploitation des sous-sols à des fins logistiques :

La sanctuarisation de surfaces pour accueillir les fonctions parking et attente des livreurs, afin d’en supprimer les nuisances en voirie.

La revalorisation de la fonction de chauffeur-livreur grâce à des locaux sociaux dédiés, confortables et designé à la façon d’un lobby d’hôtel.

Un espace pick-up accessible H24, sécurisé et réhumanisé par la présence permanente d’un agent d’accueil.

Une solution technique innovante permettant aux approvisionnements marchandises de franchir les rampes de parking de façon massifiée, mécanisée et automatisée.

C’est sur ce point précis que la profession est en quette de solution depuis une décennie, afin de réinvestir les surfaces de parking délaissées (12% de baisse fréquentation annuelle depuis 2019).

Accompagné du conseil en logistique GREEN SWITCH MERIDIAN chef de file du collectif d’innovation CLUSTER LOGISTIQUE URBAINE IDF, l’équipe BRIGHT HOUSE a pu développer une solution exclusive permettant de franchir les rampes très contraintes en termes de pentes, de résistance de dalle comme de hauteur. Après avoir consulté pas moins de 17 fabricants et intégrateurs d’AGV et convoyeurs sans succès, un process exclusif a été inventé pour vider un camion de ses rolls et palettes et franchir 30 m de rampe à 23% en seulement 10 minutes.

Une brique technique exclusive pour BRIGHT HOUSE, qui lui permet de déployer ses innovations de services urbains et de révolutionner la qualité de vi(ll)e.

Inscrit dans une démarche d’amélioration continue, ce premier site intègrera également une dizaine de start up innovantes et modèles économiques de ruptures servant la qualité de service. Une démarche entreprise à l’échelle nationale qui doit faire référence et faire avancer la logistique urbaine sur la moitié des 17 ODD 2030 (Objectifs de développement durable validés par 193 pays en 2015).





A propos de BRIGHT HOUSE



Créée en 2023 par MONT THABOR INVEST, spécialiste français de la restructuration immobilière, BRIGHT HOUSE propose un modèle innovant d’hôtels de logistique urbaine "zéro nuisance et zéro émission". A travers un vaste plan d’investissements de 200 millions d’euros, MONT THABOR INVEST souhaite proposer avec BRIGHT HOUSE une alternative aux dark store mortifères pour les villes et contribuer à la réduction des émissions CO2.



www.brighthouse.fr





A propos de GREEN SWITCH MERIDIAN



Créée en 2015 par Marc BAZENET, expert en logistique urbaine et en gestion de l’innovation, GREEN SWITCH MERIDIAN accompagne les acteurs logistiques sur les grands enjeux du secteur : report modal, transition énergétique, maitrise des externalités transports... Capitalisant sur une centaine d’études logistiques, prototypages d’innovation et organisations de pilote de fret depuis une décennie, le conseil s’appuie sur une connaissance précise des flux marchandises traversant la ville ainsi que des modèles techniques et économiques propre à chaque métier.



www.green-switch-meridian.com





A propos de LANDMARK



Depuis 15 ans, l’agence est au service des lieux, exclusivement dédiée à eux, créant un nouveau modèle d’agence : "l’agence des lieux" et de tous ceux qui les font : investisseurs, aménageurs, promoteurs, foncières, gestionnaires, commercialisateurs, établissement publics, villes, agglomérations et autres collectivités. Œuvrer pour des projets d’attractivité au sens large, dans la durée, nous appuyant sur nos métiers : la stratégie, le design, la communication et l’innovation pour la transformation des lieux. Tous les moyens sont bons ! Avec créativité, essentielle pour rayonner, se distinguer et mobiliser.



https://landmarks-agence.fr