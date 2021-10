entreprises

Canicoaching qu'est-ce que c'est ?



Le canicoaching est une nouvelle pratique de coaching d’entreprise qui a pour particularité d’utiliser les chiens comme miroir du comportement et du leadership du manager.





Comment ça marche ?



Après un temps d’informations puis de démonstration, le coaché entre en relation avec des chiens sous l’œil attentif d’un coach professionnel et d'un consultant canin. Il doit faire réaliser au chien des excercices, lui faire franchir des obstacles et lui faire atteindre des objectifs en faisant appel à ses savoirs-être. Il aura à charge d’adresser au chien des directives et mesurer en temps réel la qualité de sa communication. Ici, le statut hierachique et les jeux de rôle sociaux ne sont d’aucun recours, seul son authenticité et sa clarté d’intention compte.





Pourquoi le chien ?



Depuis des siècles le chien est un outil, un partenaire de l’homme, un écho de son évolution, un miroir de son comportement. Ce sont de véritables experts en communication non-verbale, en intelligence émotionnelle et en performance collective.



Le chien donne une réponse immédiate à nos comportements dans l’exercice de l’autorité. Il nous interpelle et nous apporte un regard nouveau sur les rapports entre humains.



Informations pratiques



Prix : 350 € par personne la journée. Atelier découverte gratuit pendant le congrès EMCC.

Le 2 octobre 2021, de 14h à 15h30

Palais des Congrès d’Issy

25 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-Les-Moulineaux

1000 congressistes, 30 participants à l’atelier expérientiel

Pour les managers et professionnels de l’accompagnement

A propos de Pégasus Formation



Pégasus Formation est une société de conseil et de coaching pour les entreprises dans le domaine des compétences humaines comportementales appelées également Softkill. Ses séminaires et formations sont centrés autour de la notion de leadership, d’agilité et d’adaptation en entreprise en utilisant le prisme de la médiation animale (Chiens, Chevaux, Oiseaux).

Les intervenants sont Romuald Forget le dirigeant et Alexandre Leloup, son associé. Romuald est coach professionnel certifié. Il vient de l’écosystème du numérique nantais (Qivivo) et ancien cavalier professionnel pour le Puy du Fou notamment. C’est d’ailleurs dans ce parc, il y a 15 ans que les deux associés se sont rencontrés. Alexandre, quant à lui, à une carrière émérite dans le dressage de chien pour le cinéma. Ses chiens ont déjà donnés la réplique à de grands noms du cinéma : Robert de Niro, Gérard Depardieu, Christian Clavier... Il intervient également pour les vétérinaires, la gendarmerie, l’armée suisse, le CJJ etc. en dressage et médiation canine.



www.pegasusformation.com